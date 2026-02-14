ETV Bharat / state

बीज प्रक्रिया केंद्र में बड़ा फर्जीवाड़ा, रिजेक्ट धान पर किसान को 11 लाख से ज्यादा का भुगतान

जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम खपराभाट (तहसील देवरी) के किसान सोहन लाल कश्यप का 10.71 हेक्टेयर रकबा बीज प्रक्रिया केंद्र और धान खरीदी केंद्र देवरी, दोनों जगह पंजीकृत था. आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर एक ही जमीन के आधार पर दोनों केंद्रों पर धान बेच दी गई.

बालोद: बीज प्रक्रिया केंद्र झलमला में अमानक (रिजेक्ट) घोषित धान की कागजों पर खरीदी कर ली गई और किसान के खाते में 11.40 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया गया. मामला तब और संदिग्ध हो गया जब शिकायत होते ही आनन फानन में किसान के खाते से पूरी रकम वापस ले ली गई. कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए बीज प्रक्रिया केंद्र की जिला प्रबंधक माधुरी बाला को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बीज प्रक्रिया केंद्र में फर्जीवाड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

जमीन से ज्यादा उपज: प्रति एकड़ 33 क्विंटल की खेती

हैरानी की बात यह है कि जिले में जहां औसत उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ है, वहीं इस मामले में 33.76 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से कुल 903.99 क्विंटल धान खरीदी दर्ज की गई. कलेक्टर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जिले में कहीं भी इतना उत्पादन संभव नहीं है, जो सीधे तौर पर फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है. जब धान परीक्षण में फेल हो चुका था, तो भुगतान किस आधार पर किया गया? मामला सामने आते ही राशि वापस क्यों ली गई, यह गंभीर प्रशासनिक चूक है.

जिला प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

रिजेक्ट हुई 909 बोरी आखिर अब कहां

प्रकरण की कड़ियां जोड़ते हुए जांच दल ने पाया कि 10 दिसंबर 2025 को किसान ने 1263 बोरी धान बीज निगम लेकर पहुंचा, जहां 909 बोरी धान अमानक मिला और उसे रिजेक्ट कर दिया गया. रिजेक्ट धान किसान को लौटाई जानी थी, लेकिन आरोप है कि इसे लौटाने के बजाय 29 दिसंबर को देवरी केंद्र के दूसरे टोकन के जरिए सिस्टम में खपा दिया गया. 24 दिसंबर को धान रिजेक्ट होने के बावजूद जिला प्रबंधक ने किसान को 11,40,200 रुपये का भुगतान कर दिया.

रिजेक्ट धान पर किसानों को लाखों रुपये का भुगतान (ETV Bharat Chhattisgarh)

अफसरों की सफाई: पोर्टल रिपोर्ट का इंतजार

इस पूरे विवाद के केंद्र में मौजूद जिला प्रबंधक माधुरी बाला ने अपना बचाव करते हुए कहा, "मैं इस मामले पर विस्तृत जवाब तैयार कर रही हूं. पोर्टल से सभी रिपोर्ट निकाली जा रही हैं, जिन्हें स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किया जाएगा." वहीं उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इंकार कर दिया.

बालोद बीज प्रक्रिया केंद्र में फर्जीवाड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

फिलहाल, प्रशासन उन कड़ियों को जोड़ रहा है जिनकी मिलीभगत से रिजेक्ट धान का भुगतान हुआ और फर्जी आंकड़ों के आधार पर सरकारी खजाने को चूना लगाने की कोशिश की गई.