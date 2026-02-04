DGP के नाम पर 'पुलिस मित्र' का फर्जी लेटर दिखाकर लगाया लाखों का चूना, 42 युवक ठगी के शिकार
मोतिहारी में 'पुलिस मित्र' के नाम पर 42 युवकों के साथ ठगी हुई है. शिकायत के बाद एसपी ने एसआईटी का गठन किया है. पढ़ें..
Published : February 4, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 3:00 PM IST
मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में नौकरी का सब्जबाग दिखाकर कई युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है. डीजीपी के नाम पर फर्जी पत्र और थानों के नाम पर 'पुलिस मित्र' भर्ती का झांसा देकर ठगों ने 42 बेरोजगार युवकों को ठग लिया. लाखों रुपये की ठगी के बाद अब पुलिस हरकत में आई है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है और एएसपी हेमंत के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है.
डीजीपी के नाम पर दिखाया पत्र: ठगों की चालाकी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जिले के अलग-अलग थानों के नाम पर फर्जी भर्ती प्रक्रिया चलाई. सबसे पहले उन्होंने डीजीपी के नाम से एक कथित पत्र तैयार किया, जिसमें बेरोजगार युवकों को 'पुलिस मित्र' पद पर भर्ती का लालच दिया गया.
नौकरी का झांसा देकर बनाया शिकार: इस पत्र को दिखाकर ठगों ने युवकों का भरोसा जीता. फिर थाना परिसरों में कार्ड पहनाकर बहाली का नाटक किया. प्रति माह 16 हजार रुपये वेतन का वादा कर युवकों से 60-60 हजार रुपये वसूल लिए लेकिन हकीकत में यह सब धोखा था. ठगों ने महीनों तक तनख्वाह भेजने के बहाने युवकों को लटकाए रखा. कभी बैंक पासबुक मांग ली तो कभी मुजफ्फरपुर के एक होटल में बुलाकर भरोसा जताया.
अरेराज थाने पर गंभीर आरोप: इस ठगी का केंद्र बिंदु अरेराज थाना बन गया है. यहां महिला थानाध्यक्ष पर सीधे आरोप लगे हैं. कथित तौर पर उन्होंने रिटायर्ड चौकीदारों के बेटों को 'पुलिस मित्र' में बहाल कराने में मदद की. नतीजा ये हुआ कि तीन रिटायर्ड चौकीदारों के बेटों ने बहाली के नाम पर 20-20 हजार रुपये ठगों को दे दिए. कुल मिलाकर प्रत्येक युवक से 60 हजार रुपये ऐंठे गए. पीड़ितों का कहना है कि आई कार्ड पहनाए जाने से उन्हें असली बहाली का भ्रम हुआ, वरना वे कभी फंसते ही नहीं.
अन्य थानों में भी फैला जाल: ठगी का जाल सिर्फ अरेराज तक सीमित नहीं रहा. घोड़ासहन, पलनवा और गोविंदगंज जैसे थाना क्षेत्रों के युवक भी शिकार बने. इन इलाकों से दर्जनों शिकायतें सामने आ रही हैं. ठगों ने स्थानीय स्तर पर युवकों को इकट्ठा किया, थाना परिसरों का इस्तेमाल कर भर्ती का ढोंग रचा. कोटवा थाना क्षेत्र में एक युवक के बयान पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है. पीड़ितों ने बताया कि ठग खुद को पुलिस अधिकारियों के करीबी बताते थे और फर्जी दस्तावेज दिखाते थे.
एसपी ने किया एसआईटी गठित: मामले की भनक लगते ही मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात सक्रिय हो गए. उन्होंने पीड़ितों से अपील की है कि वे संबंधित थाने या उनके कार्यालय में आवेदन दें. उन्होंने बताया कि एएसपी हेमंत के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन कर दिया गया है. उन्होंने कहा अगर किसी थाने की संलिप्तता साबित हुई तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस का नाम खराब करने वालों को सजा जरूर मिलेगी.
"पुलिस मित्र बहाली के नाम पर कई युवकों के साथ ठगी का मामला सामने आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है. एएसपी हेमंत की अगुवाई में एसआईटी जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे. उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई होगी."- स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी
पीड़ितों की आपबीती: पीड़ित युवकों की हालत बेहद दयनीय है. ज्यादातर बेरोजगार हैं, जो परिवार की उम्मीद थे. अरेराज के एक पीड़ित ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'मां ने जेवर बेचकर 20 हजार दिए थे. महिला थानाध्यक्ष ने कहा था कि पिता चौकीदार रहे हैं, इसलिए प्राथमिकता मिलेगी. आई कार्ड पहनाया लेकिन सैलरी का नामोनिशान नहीं.' वहीं, घोड़ासहन के एक अन्य युवक ने कहा, 'मुजफ्फरपुर होटल में बुलाया, चाय पिलाई और आश्वासन दिया. अब न पैसे हैं, न नौकरी.'
ये भी पढ़ें:
पहले पूर्व DGP के आवास पर घुमाया, फिर अच्छे संबंध का हवाला देकर नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी
बिहार में 500 युवाओं से 20 करोड़ की ठगी, बक्सर पावर प्लांट में नौकरी के नाम बड़ा 'खेल'!
वीडियो देखने की नौकरी और रुपये डबल करने के नाम पर ठगी, मुंगेर के 82 लोगों ने पुलिस से लगायी गुहार