गुरुग्राम में FOREX लूट का खुलासा, हथियार के बल पर बंधक बना 23 लाख की लूट, 4 गिरफ्तार

गुरुग्राम में FOREX लूटकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गुरुग्राम में FOREX लूट में 4 गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 10:04 PM IST

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के बहाने होटल में बुलाकर हथियार के बल पर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 1 दिसंबर को सेक्टर-57 स्थित होटल में एक FOREX विशेषज्ञ और उसके साथी को कमरे में ले गए, जहां उन्हें बंधक बनाकर 23 लाख 48 हजार नकद, मोबाइल फोन और उनकी बाइक लूट ली गई थी. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजामः दरअसल पीड़ित ने 2 दिसंबर को थाना सेक्टर-56 में दी शिकायत में बताया कि "उसे 26,000 USD एक्सचेंज करने के लिए एक कॉल मिली. इसके बाद वह अपने साथी के साथ तय स्थान पर पहुंचा. होटल आशियाना एलीट के कमरा नंबर 102 में प्रवेश करते ही दरवाजा लॉक कर दिया गया. इसी दौरान दो लोग बाथरूम से हथियार लेकर बाहर आए और चारों ने मिलकर दोनों को बांध दिया, मुंह पर टेप लगाई और कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गए." गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय मोहम्मद तालीम उर्फ तनवीर, 30 वर्षीय पम्मी उर्फ पोमी, 26 वर्षीय रोहित उर्फ नोना (26) और नवीन के रूप में हुई है. तालीम को गुरुग्राम से जबकि पम्मी, रोहित और नवीन को जींद से गिरफ्तार किया गया है.

क्या बोले पुलिस प्रवक्ताः पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. इन लोगों ने विदेश में बैठे अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात की योजना बनाई थी. पुलिस जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी पम्मी और रोहित पहले से ही विभिन्न लूट और छीना-झपटी के मामलों में वांछित है, जबकि पम्मी एक हत्या के मामले में भी फरार था. पानीपत में दर्ज एक केस में अदालत द्वारा बेल जम्पर घोषित किया जा चुका है."

संपादक की पसंद

