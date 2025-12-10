ETV Bharat / state

गुरुग्राम में FOREX लूट का खुलासा, हथियार के बल पर बंधक बना 23 लाख की लूट, 4 गिरफ्तार

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के बहाने होटल में बुलाकर हथियार के बल पर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 1 दिसंबर को सेक्टर-57 स्थित होटल में एक FOREX विशेषज्ञ और उसके साथी को कमरे में ले गए, जहां उन्हें बंधक बनाकर 23 लाख 48 हजार नकद, मोबाइल फोन और उनकी बाइक लूट ली गई थी. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजामः दरअसल पीड़ित ने 2 दिसंबर को थाना सेक्टर-56 में दी शिकायत में बताया कि "उसे 26,000 USD एक्सचेंज करने के लिए एक कॉल मिली. इसके बाद वह अपने साथी के साथ तय स्थान पर पहुंचा. होटल आशियाना एलीट के कमरा नंबर 102 में प्रवेश करते ही दरवाजा लॉक कर दिया गया. इसी दौरान दो लोग बाथरूम से हथियार लेकर बाहर आए और चारों ने मिलकर दोनों को बांध दिया, मुंह पर टेप लगाई और कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गए." गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय मोहम्मद तालीम उर्फ तनवीर, 30 वर्षीय पम्मी उर्फ पोमी, 26 वर्षीय रोहित उर्फ नोना (26) और नवीन के रूप में हुई है. तालीम को गुरुग्राम से जबकि पम्मी, रोहित और नवीन को जींद से गिरफ्तार किया गया है.