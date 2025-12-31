ETV Bharat / state

कड़ाके की ठंड में भी सुलग रहे नैनीताल के जंगल, वन विभाग को डीएम ने दिए अहम निर्देश

नैनीताल: कड़ाके की ठंड के बीच नैनीताल के जंगल धधकने लगे हैं. जिला मुख्यालय से सटे अयारपाटा और रामगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में जंगल सुलग गए. आग लगने से चारों ओर धुंध और धुआं फैल गया. जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ा. हालांकि, दोनों ही स्थानों पर सूचना के बाद आग को बुझा दिया गया. उधर, डीएम रयाल ने वन विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं.

सर्द मौसम में भी जंगलों में लग रही आग: बता दें कि उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस सर्द मौसम में भी पहाड़ों के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है. नैनीताल और रामगढ़ ब्लॉक के आसपास के जंगल इन दिनों आग की चपेट में हैं. जंगलों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है.

वनाग्नि से वन्यजीवों पर गहराया संकट: वनाग्नि से वन्यजीवों पर भी संकट गहरा गया है. जंगलों में रहने वाले जानवर अपने प्राकृतिक आवास छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं. इससे मानव-वन्य जीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है. वहीं, जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है.