कड़ाके की ठंड में भी सुलग रहे नैनीताल के जंगल, वन विभाग को डीएम ने दिए अहम निर्देश

उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में जल रहे जंगल, नैनीताल जिले के अयारपाटा और रामगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में लगी आग, वन विभाग ने बमुश्किल बुझाया

NAINITAL FOREST FIRE
सर्दियों में धधक रहे जंगल (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 31, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
नैनीताल: कड़ाके की ठंड के बीच नैनीताल के जंगल धधकने लगे हैं. जिला मुख्यालय से सटे अयारपाटा और रामगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में जंगल सुलग गए. आग लगने से चारों ओर धुंध और धुआं फैल गया. जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ा. हालांकि, दोनों ही स्थानों पर सूचना के बाद आग को बुझा दिया गया. उधर, डीएम रयाल ने वन विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं.

सर्द मौसम में भी जंगलों में लग रही आग: बता दें कि उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस सर्द मौसम में भी पहाड़ों के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है. नैनीताल और रामगढ़ ब्लॉक के आसपास के जंगल इन दिनों आग की चपेट में हैं. जंगलों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है.

वनाग्नि से वन्यजीवों पर गहराया संकट: वनाग्नि से वन्यजीवों पर भी संकट गहरा गया है. जंगलों में रहने वाले जानवर अपने प्राकृतिक आवास छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं. इससे मानव-वन्य जीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है. वहीं, जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है.

NAINITAL FOREST FIRE
नैनीताल के जंगलों में आग (फोटो- ETV Bharat)

कई जगहों पर दर्ज की गई आग वनाग्नि की घटनाएं: जैसे ही आग लगने की जानकारी मिल रही है, वैसे ही वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तत्काल आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है. उधर, चमोली जिले के गोविंद घाट रेंज के जंगलों में आग लगी है. जबकि, अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में देर रात जंगल में भीषण आग लगी. जिसमें एक हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हो गया.

"नैनीताल से सटे जंगल और रामगढ़ में कुछ स्थानों पर आग लगी थी. वन विभाग और दमकल ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया है. डीएफओ को निर्देशित किया गया है कि बारिश न होने के चलते क्षेत्र ड्राई हो चुका है, ऐसे में जंगलों में इस तरह की घटनाएं हो सकती है. जिसको लेकर वन विभाग अलर्ट में रहे. आग की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया जाए."- ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी नैनीताल

