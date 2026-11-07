'दामन में दबे मौत के सामान से सिसक रहे बस्तर के जंगल', लगातार मिल रहे नक्सली डंप, 'माओवाद पर हुई जीत पर भरोसे की जीत बाकी'
पूर्व डीजीपी कहते हैं, जितने नक्सली बस्तर में एक्टिव थे उतने हथियार जमा नहीं हुए. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 5:22 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ से माओवाद की समाप्ति के बाद यह बातें लगातार कहीं जा रही हैं कि बस्तर विकास की राह पर तेजी से बढ़ने लगा है. लेकिन जो कुछ बस्तर में हो रहा है और जिस तरह की परिस्थितियों बस्तर में बनी हुई है, उससे एक बात तो तय है की नक्सलवाद ने जिस तरीके का विस्तार किया था, उसे समेटने और नक्सलवाद पर हर तरह से जीत वाली जंग अभी लंबी चलेगी, इसकी एक नहीं कई वजहें हैं.
''माओवाद पर भरोसे की की जीत अभी बाकी''
माओवादियों ने जिस तरीके से अपने इलाके का विस्तार किया था. अभी उसे पूरे क्षेत्र को बाहरी तौर पर पुलिस ने कब्जे में तो ले लिया है. लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में जो नक्सलियों ने अपने आतंक के साम्राज्य को स्थापित किया था, जिसमें बारूद की सुरंग बनाई हैं, उसको खोद कर निकालना बाकी है. जिस तरीके से नक्सलियों के छिपाए डंप अभी भी मिल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बाहर से दिखने वाला जंगल शांत तो बहुत है, लेकिन इस खामोशी के पीछे आतंक की बहुत बड़ी खेप अभी भी छुपी हुई है. नक्सलवाद पर तो जीत हुई है लेकिन भरोसे की जीत अभी बाकी है.
दामन में दबे मौत के सामान
इस बात की चर्चा लोगों के भीतर इसलिए भी उठ खड़ी हुई है कि राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ आए देश के गृहमंत्री ने कहा, ''हमें नक्सलबाद को पूरी तरह जड़ से उखाड़ दिया है. अब विकास और समृद्धि का समय है.'' लेकिन छत्तीसगढ़ जिन जंगलों से समृद्ध होता है. जिसकी पूरी विरासत छत्तीसगढ़ के जंगल हैं. आज भी वहां की जमीन में मौत का सामान मौजूद हैं. पिछले एक हफ्ते में लगातार हुई छापेमारी में जिस तरीके से नक्सली डंप जो जंगल के भीतर अभी भी मिल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि नक्सली जो बंदूक लेकर चलते थे वो खत्म जरुर हो गए (सरेंडर) लेकिन वो हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं. उन छिपे हथियारों की बरामदगी अभी भी बाकी है जो बड़ी चुनौती है.
नक्सल डंप मिलने की घटनाएं
- 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकानों से लगभग 14 करोड़ रुपये नकद और 7 किलो सोना बरामद किया, साथ ही कई हथियार भी बरामद किए.
- मई 2026 में ही नारायणपुर जिले में 315 बोर की राइफलें, 12 बोर की राइफलें, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जिंदा कारतूस और डेटोनेटर मिले.
- मई में ही सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा पुलिस के संयुक्त अभियान में तोडमा गांव के पास से 75 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एसएलआर राउंड, इंसास राउंड और विस्फोटक बरामद किया.
- 12 जुलाई 26 को गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 116 ग्राम सोने के बिस्किट जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये है, बरामद किए. मौके से 2 लाख रुपये नगद भी मिले. एक इंसास राइफल, 16 इंसास मैग्जीन, 4 AK-47 मैग्जीन, 68 AK-47 राउंड, 23 SLR मैग्जीन और 34 SLR राउंड मिले.
- 1 अक्टूबर को जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस ने दो भरमार बंदूक, करीब दो किलोग्राम वजन का एक पैकेट आईईडी और 24 बीजीएल सेल बरामद किया . इसके अलावा एक वायरलेस सेट, चार पाउच, एक जीपीएस, 14 पटाखे, एक फोटो कॉर्ट्रिज, दवाइयां, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री भी फोर्स ने बरामद की.
- 5 नवम्बर, बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 196वीं बटालियन और कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन में उसुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताडापल्ला गांव में सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस (एफओबी) के केजी हिल्स के पास माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बीजीएल के गोले बरामद किए.
लगातार बढ़ रहा डंप मिलने का आंकड़ा
नक्सल के सामान बरामदगी के जो आंकड़े इसमें दिए गए हैं, इसकी संख्या और मात्रा बहुत कम है. नियमित तौर पर सुरक्षा बल लगातार जंगल के भीतर जो डंप है उसे निकालने का काम कर रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जंगल इन हथियारों से खाली कब होंगे. क्योंकि इसमें नक्सलियों ने अपने लड़ाई के वैसे तमाम सामानों को छुपा रखा है जो सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती के रूप में मिलता था. हालांकि नक्सली आत्म समर्पित हुए हैं तो उसके बाद यह माना जा रहा था कि जंगल नक्सली मुक्त हो चुका है. लेकिन जिस तरह से अभी भी हालात बने हुए हैं और लगातार इतने बड़े नक्सली डंप मिल रहे हैं, वह अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं.
सरेंडर पॉलिसी की हुई जमकर तारीफ
नक्सल समर्पण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने बेहतरीन आत्मसमर्पण नीति लाई थी. जिसके बाद नक्सलियों का समर्पण हुआ है. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो नक्सली आए उनके हथियार कहां हैं. अगर आत्मा समर्पित नक्सलियों ने नक्सली इतिहास की सभी जानकारी को बता दिया था तो फिर यह सामान कैसे मिल रहे हैं. यह तमाम ऐसे सवाल है जो आज भी सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़े हैं और आम लोगों के लिए चिंता का विषय भी हैं. क्योंकि जंगल अभी भी जानलेवा ही बने हुए हैं.
28 मार्च 2025 से आत्मसमर्पण नीति हुई थी लागू
छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों की बात करें तो जुलाई 2026 के छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में जो जानकारी दी गई थी, उसमें 28 मार्च 2025 से आत्मसमर्पण नीति को लागू किया गया था. जिसके बाद 25 जून 2026 तक कुल 1833 नक्सली आत्म समर्पण किए थे. अगर आत्मसमर्पण को लेकर चल रही कार्रवाई की बात करें तो, 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2026 तक 2697 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. यह बात भी सही है की पुनर्वास की नई नीति सामने आने के बाद 28 मार्च 2025 से 25 जून 2026 तक 1833 नक्सलियों ने खुद सरेंडर किया.
31 मार्च 2026 थी माओवाद के खात्मे की डेडलाइन
31 मार्च 2026 के बाद सरकार के तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि नक्सली छत्तीसगढ़ से समाप्त हो गए हैं. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जंगल के भीतर से अभी भी नक्सलियों की छुपाई गई इतने बड़े हथियारों के डंप बरामद हो रहे हैं, उसको लेकर जंगल और आमजन की सुरक्षा पर अभी भी सवाल है. नक्सलियों के डंप केवल बरामद हो रहे हैं यह सुरक्षा बलों की चुनौती नहीं है, बल्कि अभी भी जंगल के भीतर लगाए गए आईडी भी सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. नक्सलवाद की समाप्ति के बाद 2 में 2026 को एक बड़ी वारदात हुई थी. जिसमें कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर डीमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट होने से DRG के चार जवान शहीद हो गए थे.
नक्सलियों ने बना रखा था अघोषित राजधानी
नक्सलवाद की समाप्ति के बाद सुरक्षा बलों के नुकसान की यह बहुत बड़ी घटना हुई थी. नक्सलियों ने जिस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई थी या यूं कहें कि नक्सलियों का जिस क्षेत्र पर कब्जा था उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अभी भी सुरक्षा बलों को वहां से पूरे सामान को निकालने में परेशानी हो रही है. पांच दशक तक नक्सलियों का जिस क्षेत्र में कब्जा था. नक्सलियों ने वहीं पर अपने सामान छुपा भी रखे हैं. क्योंकि क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उसे पूरे तौर पर सर्च करके खाली करना नक्सल ऑपरेशन के चलाए गए अभियान जितना बड़ा ही है. जो नक्सली आत्मसमर्पित हुए हैं उन्होंने अभी भी पूरी जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं दी है. जिसका यह प्रमाण है कि लगातार जमीन के अंदर छुपा कर रखे गए नक्सलियों के हथियार और दूसरे सामान बरामद हो रहे हैं.
2799 वर्ग किलोमीटर पर था कब्जा
नक्सलियों ने नेशनल पार्क के 2799 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर कब्जा जमा रखा था. इसमें से 1258 वर्ग किलोमीटर कोर ज़ोनन और 1540 किलोमीटर बफर जोन में शामिल है. जो नक्सलियों की नर्सरी कही जाती थी. छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर के इलाके के नाते नक्सलियों की यहां तूती बोलती थी. यही वजह है इस पूरे इलाके को नक्सलियों ने अपने राजधानी के तौर पर उपयोग में लाया था. यहीं से इन सामानों की बरामदगी हो रही है. अगर नक्सलियों की अभेद किले के लिए की बात किया जाए तो नेशनल पार्क का इलाका कभी नक्सलियों का अभेद किला होता था. इसका कुल क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर का है. महत्वपूर्ण यह भी रहा है कि नेशनल पार्क के 80 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा का कोई इंतजाम था ही नहीं था. यहां पर एक भी थाना नहीं था. भौगोलिक स्थिति के इसी स्वरूप का फायदा उठाकर के नक्सलियों ने इसे अपनी राजधानी बनाई और इन्हीं जंगलों में अपने सामान को छुपाया.
खूंखार बाहर, निर्दोष जेल में: बैज
नक्सल समाप्ति और नक्सली की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, ''आज भी जेल में 4000 से ज्यादा निर्दोष आदिवासी बंद हैं. जिन्हें नक्सलियों का मददगार बताकर छोटी-छोटी धाराओं में बंद किया गया है. उन्होंने कहा कि नक्सलबाद से मुक्ति की यह कौन सी परिभाषा है, जिसमे खूंखार नक्सलियों के सारे गुनाह माफ कर दिए जा रहे हैं. हजारों निर्दोष आदिवासी समाज के लोगों को नक्सल सहयोगी बता करे जेल में बंद रखा गया है. दीपक बैज ने कहा कि 31 मार्च 2026 को नक्सली समाप्ति की बात कही जा रही है. जबकि वे लोग जो बड़े नक्सली हैं उनके साथ रहने की बात कहकर वैसे निर्दोष आदिवासियों को जेल में रखा जा रहा है और बड़े नक्सली खुलेआम घूम रहे हैं.''
दीपक बैज ने कहा, ''गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि जो गांव नक्सली मुक्त हुए हैं, उन गांवों को एक-एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि कब दी जाएगी. नक्सली सहयोग के नाम पर जिन लोगों को जेल में बंद रखा गया है वह निर्दोष आदिवासी हैं, आखिर उन्हें बिना शर्त रिहा करने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही. सरकार के 3 साल पूरा होने जा रहे हैं लेकिन वह अभी भी वे इसी स्थिति में बने हुए हैं. नक्सलवाद हिंसा की शिकार हुए पीड़ित परिवारों और समाज की मुख्य धारा में लौटने वाले समर्पित नक्सलियों के लिए कांग्रेस ने भी योजना शुरू की थी जिसे बंद कर दिया गया .जबकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का श्रेय लेने में लगी हुई है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे बंद कर दिया गया जो आदिवासी समाज के क्षेत्र के विकास के लिए और आदिवासियों के हित पर एक बड़ा आघात है. नक्सलवाद की जिस समाप्ति का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें अभी भी जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिला है.''
''जंगल में छिपाकर रखे गए हैं मौत के सामान''
नक्सलियों द्वारा छुपाए गए सामान को लेकर और मिल रहे डंप पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, ''जो डंप मिल रहा है वह इस बात का संकेत है कि जो भी नक्सली आत्म समर्पित किए हैं, उन्होंने पूरे मन से सरकार का समर्थन नहीं किया है. अगर सभी नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है, जिसमें टॉप से लेकर निचले स्तर तक का कैडर शामिल हैं, तो फिर इस तरह की जो डंप रखे गए हैं उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई. जो नक्सली आत्म समर्पित हुए हैं उनमें सभी की बात तो नहीं कहीं जा सकती. लेकिन जितने टॉप के कमांडर हैं और जो उस जोनल कमेटियों के प्रमुख रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी जरूर है कि उनके डंप कहां पर रखे गए हैं. 31 मार्च 2026 के बाद अगर सर्च ऑपरेशन करके ऐसे सामानों को निकलना पड़ रहा है, या ऐसे सामान मिल रहे हैं तो नक्सलवाद समाप्ति के पूरे अभियान पर एक सवाल जरूर है. जो नक्सली सरेंडर किए हैं वह पूरे मन से अभी भी सरकार के साथ खड़े नहीं हुए हैं.''
''कहां-कहां हथियार छिपाए गए हैं उनका पता लगाएं''
वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, ''समर्पण के बाद सरकार और सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई वाली ही जानकारी दी है. अभी मिडिल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नक्सली समीकरण की जानकारी वाली पढ़ाई बाकी है. सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से अभी जिस तरीके से कोई प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाई करता हो और उसे जितनी जानकारी मिले बस उतनी ही जानकारी नक्सलियों से इन सुरक्षा एजेंसियों को मिली. अभी पूरी जानकारी नक्सली नहीं दिए हैं. सरकार और पदाधिकारी को इस बात को लेकर गंभीर मंथन करने की जरूरत है कि नक्सली आत्मसमर्पण तो किए हैं, लेकिन उनके हथियार कहां हैं. जिस मात्रा में सुरक्षा बलों से लड़ने के लिए उनके पास हथियार उपलब्ध थे वह सभी हथियार कहां चले गए. जब तक इस बात को सुरक्षा एजेंसियां सरकार और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं किया जाएगा, इस तरह की स्थितियां बनी रहेगी और जंगल हमेशा असुरक्षित ही रहेगा.
नक्सलवाद खत्म हुआ भरोसा जीतना बाकी: उचित शर्मा
नक्सल डंप को लेकर चल रही सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर उचित शर्मा ने चर्चा करते हुए कहा, ''अभी तक सरकार के तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें यह माना जा सकता है कि नक्सल पर उनकी जीत हुई है. लेकिन विश्वास और भरोसे वाली जीत अभी बाकी है. जिस पर काम करने की जरूरत है. सुरक्षा एजेंसी जिस तरीके से कम कर रही हैं और आत्मसमर्पण नीति में जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, उसमें लगातार नक्सली भी इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि जो वादा करके सरकार ने इन लोगों को मुख्यधारा में लाने की बात कही थी, इसकी हकीकत क्या है. अगर मेरे आकलन की बात है तो नक्सली संगठन के आत्मा समर्पित नेता बड़े नक्सली अगर इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि नक्सलियों ने अपने हथियार कहां छुपा रखे हैं, तो यह संकेत है कि अगर सरकार की नीतियां उस तरह की नहीं रही तो शायद एक बार यह फिर से उसी राह पर जाने की ये योजना बनाएं. यह उनके लिए एक संसाधन के तौर पर हो सकता है. सरकार को इस बात को सोचना होगा और इस बात पर ध्यान भी देना होगा की जो नक्सलियों पर जीत की बात कह रहे हैं, अब नक्सली उसे अपने विश्वास की बात माने यह भरोसा नक्सलियों के बीच कायम करना होगा. तभी जंगल के भीतर जो सामान पड़ा है उसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी और तभी जाकर जंगल सुरक्षित हो पाएगा.
पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी का बयान
जंगल से मिल रहे डंप को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, ''यह बड़ी बात है कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है और उसे पर सरकार कामयाब भी हुई है. लेकिन इस बात पर सर्विलांस रखना होगा की जो सरेंडर हुए नक्सली हैं और जिस संख्या में लोगों ने सरेंडर किया है, उनके उपयोग के लिए नक्सली जितना सामान रखते थे उतना हथियार और वह सामान पुलिस को बरामद नहीं हुए हैं.''
पूर्व डीजीपी ने कहा, ''सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस बात पर काम कर रही है और इस विषय को लेकर के काम करने की जरूरत भी है. लेकिन बड़ा सवाल यही है जितना सामान आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों के साथ आना था वह नहीं आया. इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है जो सुरक्षा बलों के साथ है, नक्सलियों में कई ऐसे कैडर भी रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज नहीं हैं. चूंकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का जो अभियान चलाया था उस वक्त बड़ी संख्या में वैसे कैडर अंडरग्राउंड हो गए हैं. अगर उसने जरा सा भी ढील मिलती है या मौका मिलता है तो वह इस सामान को निकालने की कोशिश करेंगे. इसी तरह के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जिन चीजों को पकड़ा हैं. वहीं इस बात का संकेत है कि अभी इस पर बहुत कम करने की जरूरत है''
पूर्व डीजीपी की सलाह
पूर्व DGP डीएम अवस्थी ने कहा कि कम से कम साल 2027 तक सुरक्षा वालों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है. तभी जंगल के भीतर जो सामान नक्सलियों ने रखा है वह निकलकर बाहर आएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए रेगुलर बेसिस पर तगड़ी सर्विलांस रखनी होगी साथ ही ग्राउंड लेवल पर गांव वालों को भी अपने भरोसे में लेना होगा. ताकि उनसे वैसे जगह की जानकारी का पता चल सके जहां नक्सलियों का आना जाना था.
''रेगुलर बेसिस पर पेट्रोलिंग को तेज करनी होगी''
पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा, ''रेगुलर बेसिस पर पेट्रोलिंग को तेज करनी होगी. जिन क्षेत्रों से बरामद की हो रही है उसे क्षेत्र के गांव में मजबूत नेटवर्क स्थापित करना होगा. लोगों को भरोसे में लेना होगा, जिससे सर्च और सर्विलांस दोनों को तेजी के साथ किया जा सके. जंगल के भीतर सामान कहां है, इसे निकालने में और इसकी जानकारी सामान्य तौर पर सुरक्षा एजेंशियों को पता करने में बहुत दिक्कतें होंगी. लेकिन अगर गांव का नेटवर्क मजबूत होता है, गांव के लोग सहयोग में खड़े होते हैं. रेगुलर मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग होती है तो निश्चित तौर पर इसे निकाला जा सकता है. अगर वर्तमान समय में इस बात को कहा जाए तो नक्सलियों के पास जिस तरीके के समान और जिस तरह का गोला बारूद और सुरक्षा बलों से लड़ने के इंतजाम थे, उसमें से अभी भी 40 फ़ीसदी से ज्यादा सामान बरामद नहीं हुआ है.''
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