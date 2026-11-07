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'दामन में दबे मौत के सामान से सिसक रहे बस्तर के जंगल', लगातार मिल रहे नक्सली डंप, 'माओवाद पर हुई जीत पर भरोसे की जीत बाकी'

माओवाद पर भरोसे की की जीत अभी बाकी ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ से माओवाद की समाप्ति के बाद यह बातें लगातार कहीं जा रही हैं कि बस्तर विकास की राह पर तेजी से बढ़ने लगा है. लेकिन जो कुछ बस्तर में हो रहा है और जिस तरह की परिस्थितियों बस्तर में बनी हुई है, उससे एक बात तो तय है की नक्सलवाद ने जिस तरीके का विस्तार किया था, उसे समेटने और नक्सलवाद पर हर तरह से जीत वाली जंग अभी लंबी चलेगी, इसकी एक नहीं कई वजहें हैं.

''माओवाद पर भरोसे की की जीत अभी बाकी'' माओवादियों ने जिस तरीके से अपने इलाके का विस्तार किया था. अभी उसे पूरे क्षेत्र को बाहरी तौर पर पुलिस ने कब्जे में तो ले लिया है. लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में जो नक्सलियों ने अपने आतंक के साम्राज्य को स्थापित किया था, जिसमें बारूद की सुरंग बनाई हैं, उसको खोद कर निकालना बाकी है. जिस तरीके से नक्सलियों के छिपाए डंप अभी भी मिल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बाहर से दिखने वाला जंगल शांत तो बहुत है, लेकिन इस खामोशी के पीछे आतंक की बहुत बड़ी खेप अभी भी छुपी हुई है. नक्सलवाद पर तो जीत हुई है लेकिन भरोसे की जीत अभी बाकी है.