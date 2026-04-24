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बिना जूते-दस्ताने आग से 'जंग' लड़ रहे 'जंगल के सिपाही', खतरे में सुरक्षा, मिल रहा ये आश्वासन

उत्तराखंड में चरम पर फायर सीजन, रामनगर वन प्रभाग में बिना संसाधनों के आग बुझाते नजर आ रहे फायर वॉचर, फायरकर्मियों की सुरक्षा पर सवाल

Uttarakhand Forest Fire
बिना किट के आग से 'जंग' लड़ रहे 'जंगल के सिपाही' (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 24, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
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रामनगर: बेशकीमती जंगलों को आग से बचाने वाले ही जब बिना सुरक्षा के मैदान में उतरें, तो सवाल सिस्टम पर उठना लाजिमी है. ऐसे ही हाल रामनगर वन प्रभाग में फायर सीजन के बीच वनकर्मियों के देखने को मिल रहे हैं. जहां 'जंगल के सिपाही' बिना जूते-दस्ताने आदि सुरक्षा उपकरण के आग से झूजते नजर आ रहे हैं.

चरम पर फायर सीजन: बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों फायर सीजन चरम पर है. फरवरी से शुरू हुआ यह सीजन अब अप्रैल के आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन रामनगर वन प्रभाग में जमीनी हकीकत विभागीय दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है. जंगलों में आग लगते ही सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाला कोई आधुनिक उपकरण या बड़ी टीम नहीं होती, बल्कि एक फायर वॉचर होता है.

Uttarakhand Forest Fire
जंगलों में आग (फोटो- ETV Bharat)

एक ऐसा व्यक्ति, जो सीमित संसाधनों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना आग से मुकाबला करता है. यही लोग यानी फायर वॉचर जंगल, वन्यजीव और पर्यावरण की रक्षा की पहली कड़ी होते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इन्हीं फायर वॉचर्स को बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं.

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बिना किट के मोर्च पर डटे फायर वॉचर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, कई वनकर्मी आज भी बिना जूते, बिना दस्ताने और बिना जरूरी सुरक्षा किट के आग बुझाने के लिए जंगलों में उतर रहे हैं. कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि कर्मचारी चप्पल पहनकर ही आग से जूझते नजर आ रहे हैं. जहां एक छोटी सी चिंगारी कुछ ही मिनटों में भयानक आग का रूप ले सकती है, वहां ये वनकर्मी बिना सुरक्षा के काम कर रहे हैं.

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फायर कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"अब तक जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिली हैं. जिसमें जूते, खाद्य सामग्री जैसे गुड़-चना, हाथों के दस्ताने और किट के अभाव में काम करना मुश्किल हो रहा है, जिससे हमारी सुरक्षा और कार्य क्षमता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं."- फायर वॉचर

फायर कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल: ये फायर वॉचर पर्याप्त उपकरण और सुरक्षात्मक संसाधन के बिना अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल एवं वन्यजीवों को बचाने में जुटे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब जंगल की रक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं होंगे, तब जंगल भी कैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. हालांकि, इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारी आश्वासन देते नजर आ रहे हैं.

Uttarakhand Forest Fire
रात में भी आग बुझाने का काम जारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"वनकर्मियों के लिए किट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही वितरण कर दिया जाएगा."- ध्रुव मर्तोलिया, डीएफओ, रामनगर वन प्रभा

फायर कर्मियों के लिए किट किया जा चुका ऑर्डर: वहीं, रामनगर एसडीओ अंकित बडोला ने ईटीवी भारत पर कहा कि फायर कर्मियों के लिए किट ऑर्डर कर लिया गया है, जैसे ही मिलेगा, वैसे ही वितरित कर दिया जाएगा.

"पिछले साल भी किट दी गई थी और इस बार भी जूते, पानी की बोतल, गुड़-चना समेत अन्य जरूरी सामग्री का ऑर्डर किया जा चुका है, जो जल्द वनकर्मियों तक पहुंचाई जाएगी."- अंकित बडोला, एसडीओ, रामनगर

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