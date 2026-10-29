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उत्तराखंड में 6 राज्यों के वनकर्मी सीख रहे इजरायल सेल्फ डिफेंस टेक्निक, मिल रही वन्यजीव और तस्करों से निपटने की ट्रेनिंग

उत्तराखंड में 6 राज्यों के वनकर्मी सीख रहे इजरायल सेल्फ डिफेंस टेक्निक ( PHOTO- ETV Bharat )

हल्द्वानी: देश के जंगलों की सुरक्षा करने वाले वनकर्मियों को अब अपनी जान बचाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. अवैध कटान, खनन और वन्यजीव तस्करी में शामिल लोगों से मुठभेड़ के साथ जंगल में आग और वन्यजीवों का सामना करना भी कर्मचारियों के लिए बड़ा खतरा है. इसके लिए देश की ट्रेनिंग सेंटर में से एक हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 6 राज्यों के 170 रेंजर्स और फॉरेस्टर्स इजरायल की आत्मरक्षा तकनीक क्राव मागा के प्रशिक्षण कर ले रहे हैं.

जंगल की सुरक्षा करने वाले हाथों को अब संकट से बचने का हुनर भी सिखाया जाएगा: देश के जंगलों में ड्यूटी करना वनकर्मियों के लिए केवल वन संपदा की निगरानी तक सीमित नहीं है. अवैध कटान, खनन और वन्यजीवों के शिकार पर कार्रवाई के दौरान उन्हें कई बार हिंसक हमलों का सामना करना पड़ता है. वहीं, जंगल में गश्त के दौरान बाघ, तेंदुए, भालू और हाथियों से अचानक सामना होने का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में वनकर्मियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी यानी UKFTA ने विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण की पहल की है. इसमें कश्मीर, मेघालय, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और पंजाब के रेंजर्स और फॉरेस्टर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं. उत्तराखंड के अलावा इन पांच राज्यों में ट्रेनिंग के मुकाबले सेंटर न होने के कारण वन अधिकारी उत्तराखंड में ट्रेनिंग ले रहे हैं. इसके लिए राज्यों की ओर से हल्द्वानी ट्रेनिंग सेंटर को धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है.