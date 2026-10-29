उत्तराखंड में 6 राज्यों के वनकर्मी सीख रहे इजरायल सेल्फ डिफेंस टेक्निक, मिल रही वन्यजीव और तस्करों से निपटने की ट्रेनिंग
देश के 6 राज्यों के 170 वन कर्मचारी हल्द्वानी अकादमी में इजरायली आत्मरक्षा तकनीक क्राव मागा की ट्रेनिंग ले रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 7:08 PM IST
हल्द्वानी: देश के जंगलों की सुरक्षा करने वाले वनकर्मियों को अब अपनी जान बचाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. अवैध कटान, खनन और वन्यजीव तस्करी में शामिल लोगों से मुठभेड़ के साथ जंगल में आग और वन्यजीवों का सामना करना भी कर्मचारियों के लिए बड़ा खतरा है. इसके लिए देश की ट्रेनिंग सेंटर में से एक हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 6 राज्यों के 170 रेंजर्स और फॉरेस्टर्स इजरायल की आत्मरक्षा तकनीक क्राव मागा के प्रशिक्षण कर ले रहे हैं.
जंगल की सुरक्षा करने वाले हाथों को अब संकट से बचने का हुनर भी सिखाया जाएगा: देश के जंगलों में ड्यूटी करना वनकर्मियों के लिए केवल वन संपदा की निगरानी तक सीमित नहीं है. अवैध कटान, खनन और वन्यजीवों के शिकार पर कार्रवाई के दौरान उन्हें कई बार हिंसक हमलों का सामना करना पड़ता है. वहीं, जंगल में गश्त के दौरान बाघ, तेंदुए, भालू और हाथियों से अचानक सामना होने का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में वनकर्मियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी यानी UKFTA ने विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण की पहल की है. इसमें कश्मीर, मेघालय, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और पंजाब के रेंजर्स और फॉरेस्टर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं. उत्तराखंड के अलावा इन पांच राज्यों में ट्रेनिंग के मुकाबले सेंटर न होने के कारण वन अधिकारी उत्तराखंड में ट्रेनिंग ले रहे हैं. इसके लिए राज्यों की ओर से हल्द्वानी ट्रेनिंग सेंटर को धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है.
ड्यूटी के दौरान 59 वनकर्मियों की मौत ने बढ़ाई चिंता: अकादमी ने राज्य के विभिन्न वन प्रभागों से जुटाए गए आंकड़ों की समीक्षा की है. इनके मुताबिक, कर्तव्य निभाते हुए उत्तराखंड में सन 2000 से अब तक 59 वनकर्मियों की जान जा चुकी है. इनमें 20 कर्मियों की मौत तस्करों और असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ के दौरान हुई, जबकि 18 ने वनाग्नि से जूझते हुए दम तोड़ा. गश्त के दौरान वन्यजीवों के हमलों में 18 कर्मचारी मारे गए और तीन की मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं में हुई. इन आंकड़ों ने वन विभाग के सामने फील्ड स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अकादमी ने इजरायल में विकसित निःशस्त्र आत्मरक्षा प्रणाली क्राव मागा के प्रशिक्षण पर काम शुरू किया है. इसके लिए ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे नए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
तीन तरह के खतरों से निपटने की तैयारी: अकादमी के निदेशक एवं मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक, पारंपरिक सुरक्षा उपायों के साथ वनकर्मियों को आधुनिक और व्यावहारिक आत्मरक्षा तकनीकों का ज्ञान देना जरूरी है. क्राव मागा प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को अचानक होने वाले हमलों से बचाव, संकट के समय त्वरित निर्णय लेने और सुरक्षित तरीके से स्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार करना है. इस प्रशिक्षण में सशस्त्र तस्करों और माफिया से पैदा होने वाले खतरे, वन्यजीवों के साथ अचानक आमना-सामना और जंगल की आग जैसी आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा. जून 2024 में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव विहार में लगी भीषण आग के दौरान चार लोगों की मौत ने वनाग्नि के जोखिम को भी उजागर किया था.
दो चरणों में होगा प्रशिक्षण: पहले चरण में आत्मरक्षा की बुनियादी और व्यावहारिक तकनीकों का गहन अभ्यास कराया जाएगा. दूसरे चरण में वास्तविक वन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में अभ्यास होगा. प्रशिक्षण हल्द्वानी स्थित अकादमी में प्रमाणित प्रशिक्षकों की देखरेख में कराया जाएगा.
इस पहल से वनकर्मियों का आत्मविश्वास और संकट से निपटने की क्षमता बढ़ेगी. हालांकि, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ सुरक्षा उपकरण, बेहतर संचार व्यवस्था और आपात सहायता भी जरूरी है. आखिरकार, जंगलों की रक्षा करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी वन संरक्षण व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है.
-संजीव चतुर्वेदी, अकादमी निदेशक-
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