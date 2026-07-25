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एसडीपीओ आवास में घुसा जहरीला कोबरा, वन विभाग ने मौके से किया रेस्क्यू

पाकुड़: जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवास में बीते देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी की नजर कोबरा पर पड़ी. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया गया.

वनकर्मी असराफुल शेख ने बताया कि बीते शुक्रवार देर रात यह सूचना मिली थी कि प्रखंड मुख्यालय स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवास में एक विशालकाय कोबरा घुस गया है. मिली सूचना पर टीम रेस्क्यू करने पहुंची.

कोबरा का रेस्क्यू करते वनकर्मी (ईटीवी भारत)

वनकर्मी ने बताया कि 5.5 फीट लंबा कोबरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवास पर घुसने का प्रयास कर रहा था, तभी एसडीपीओ विजय कुमार के पालतू कुत्ते ने उसे रोक दिया. कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर एसडीपीओ विजय कुमार व ड्यूटी में तैनात जवान पहुंचे. जहां देखा कि एक कोबरा आवास के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, इसके बाद तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी.