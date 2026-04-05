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बागेश्वर में खून की उल्टी से वनकर्मी की मौत, पीछे छोड़ गए भरा पूरा परिवार

बागेश्वर में खून की उल्टी से हायर सेंटर ले जाते समय वनकर्मी ने दम तोड़ दिया. जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

Bageshwar Forest Worker Died
वनकर्मी नंदन सिंह की मौत (फाइल फोटो- Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 8:29 PM IST

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बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर में वनकर्मी नंदन सिंह की खून की उल्टी के बाद हालत बिगड़ गई. ऐसे में आनन-फानन उन्हें अस्पताल ले जाया है. जहां जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किए जाने के बाद रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. शुरुआती आशंका में मौत अल्सर फटने से होने की जताई जा रही है.

अचानक बिगड़ी तबीयत और होने लगी खून की उल्टी: जानकारी के मुताबिक, बागेश्वर के सलानी गांव निवासी नंदन सिंह पुत्र उमेद सिंह (उम्र 58 वर्ष) वन विभाग में वन उपज रक्षक के पद पर तैनात थे. वर्तमान में छाती मनकोट क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे थे. जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें खून की उल्टी होने लगी.

हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में वनकर्मी ने तोड़ा दम: ऐसे में साथ में मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए अल्मोड़ा के हायर सेंटर रेफर कर दिया. हायर सेंटर अल्मोड़ा ले जाते समय धारी डोबा के पास नंदन सिंह ने दम तोड़ दिया. इसके बाद शव को वापस जिला अस्पताल बागेश्वर लाया गया.

Bageshwar Forest Worker Died
वनकर्मी नंदन सिंह (फाइल फोटो- Family Members)

5 बच्चों का भरा पूरा पीछे छोड़ गए नंदन सिंह: अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचायतनामा कर शव का पोस्टमार्टम किया गया. जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. नंदन सिंह की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. नंदन सिंह अपने पीछे पांच बच्चों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनकी अचानक मौत से परिजनों और वन विभाग के कर्मचारियों दुख जताया है.

"वनकर्मी के मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. हालांकि, प्रथम दृष्टया मामला अल्सर बर्स्ट से जुड़ा माना जा रहा है."- अनिल उपाध्याय, कोतवाली प्रभारी, बागेश्वर

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बागेश्वर में वनकर्मी की मौत
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