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बागेश्वर में खून की उल्टी से वनकर्मी की मौत, पीछे छोड़ गए भरा पूरा परिवार

बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर में वनकर्मी नंदन सिंह की खून की उल्टी के बाद हालत बिगड़ गई. ऐसे में आनन-फानन उन्हें अस्पताल ले जाया है. जहां जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किए जाने के बाद रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. शुरुआती आशंका में मौत अल्सर फटने से होने की जताई जा रही है.

अचानक बिगड़ी तबीयत और होने लगी खून की उल्टी: जानकारी के मुताबिक, बागेश्वर के सलानी गांव निवासी नंदन सिंह पुत्र उमेद सिंह (उम्र 58 वर्ष) वन विभाग में वन उपज रक्षक के पद पर तैनात थे. वर्तमान में छाती मनकोट क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे थे. जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें खून की उल्टी होने लगी.

हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में वनकर्मी ने तोड़ा दम: ऐसे में साथ में मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए अल्मोड़ा के हायर सेंटर रेफर कर दिया. हायर सेंटर अल्मोड़ा ले जाते समय धारी डोबा के पास नंदन सिंह ने दम तोड़ दिया. इसके बाद शव को वापस जिला अस्पताल बागेश्वर लाया गया.