ETV Bharat / state

नैनीताल में गेठिया के जंगलों में आग का तांडव, 24 घंटे में कई हेक्टेयर वन संपदा नष्ट

नैनीताल: गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं. नैनीताल के गेठिया क्षेत्र समेत आसपास के जंगलों में पिछले 24 घंटे से भीषण आग धधक रही है. आग ने देखते ही देखते कई हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है. जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है. जंगल में लगी इस आग से वन्यजीवों पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है. कई पशु-पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं. उनकी जान पर भी बन आई है. आग की लपटों और धुएं के कारण आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी चिंता का माहौल है.

आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग, दमकल कर्मी, आर्मी के जवान और कैंटोनमेंट बोर्ड के वॉलंटियर लगातार प्रयासरत हैं. सभी टीमें दिन-रात जुटकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं. लेकिन तेज हवाएं आग को और भड़काने का काम कर रही हैं, जिससे स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

नैनीताल में गेठिया के जंगलों में आग का तांडव (VIDEO-ETV Bharat)

वन विभाग के क्षेत्राधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि, आग पर नियंत्रण पाने के लिए पिछले 24 घंटों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिससे उसे काबू में लाने में दिक्कतें आ रही हैं.