बस्तर के आसना में खुलेगा प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कैम्पा मिशन ने दी मंजूरी

रायपुर : बस्तर वन मंडल के आसना में राज्य के पहला वन विज्ञान केन्द्र खोला जाएगा. इसे लेकर भारत सरकार के राष्ट्रीय कैम्पा मिशन ने मंजूरी दे दी है. मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कैम्पा की 23वीं क्रियान्वयन समिति की बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे मंजूरी मिली है.

राज्य सरकार ने जारी किया पत्र : बस्तर में वन विज्ञान केंद्र खोले जाने को लेकर राज्य सरकार ने पत्र जारी कर दिया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ में बस्तर के आसना में वन विज्ञान केन्द्र शुरू होगा. इसके संचालन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर रेंज की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है. इस समिति में 8 विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.

सलाहकार समिति में कौन-कौन ?: वन विज्ञान केन्द्र की सलाहकार समिति में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल, जशपुर के राजेश गुप्ता, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के सह-प्राध्यापक डॉ. संजीवन कुमार, रायपुर के गिरीश कुबेर, राजीव शर्मा, डॉ. एम.एल. नायक, सुबोध मनोहर पांडे और पूणे महाराष्ट्र के डॉ. राहुल मुंगीकर को शामिल किया गया है. सरगुजा रेंज के मुख्य वनसंरक्षक भी समिति के सदस्य होंगे.



क्या है वन विज्ञान केंद्र : वन विज्ञान केंद्र, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए किया जाने वाला अध्ययन है. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्द्धन का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है.

अन्य राज्यों का भी हुआ चयन : भारत सरकार के राष्ट्रीय कैम्पा मिशन ने छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, ओड़िसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में एक-एक वन विज्ञान केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया है.