ETV Bharat / state

बस्तर के आसना में खुलेगा प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कैम्पा मिशन ने दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ में राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र खोला जाएगा. इसके लिए बस्तर के आसना का चयन किया गया है.

Forest Science Center
बस्तर के आसना में खुलेगा प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : बस्तर वन मंडल के आसना में राज्य के पहला वन विज्ञान केन्द्र खोला जाएगा. इसे लेकर भारत सरकार के राष्ट्रीय कैम्पा मिशन ने मंजूरी दे दी है. मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कैम्पा की 23वीं क्रियान्वयन समिति की बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे मंजूरी मिली है.

राज्य सरकार ने जारी किया पत्र : बस्तर में वन विज्ञान केंद्र खोले जाने को लेकर राज्य सरकार ने पत्र जारी कर दिया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ में बस्तर के आसना में वन विज्ञान केन्द्र शुरू होगा. इसके संचालन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर रेंज की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है. इस समिति में 8 विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.

सलाहकार समिति में कौन-कौन ?: वन विज्ञान केन्द्र की सलाहकार समिति में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल, जशपुर के राजेश गुप्ता, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के सह-प्राध्यापक डॉ. संजीवन कुमार, रायपुर के गिरीश कुबेर, राजीव शर्मा, डॉ. एम.एल. नायक, सुबोध मनोहर पांडे और पूणे महाराष्ट्र के डॉ. राहुल मुंगीकर को शामिल किया गया है. सरगुजा रेंज के मुख्य वनसंरक्षक भी समिति के सदस्य होंगे.


क्या है वन विज्ञान केंद्र : वन विज्ञान केंद्र, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए किया जाने वाला अध्ययन है. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्द्धन का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है.

अन्य राज्यों का भी हुआ चयन : भारत सरकार के राष्ट्रीय कैम्पा मिशन ने छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, ओड़िसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में एक-एक वन विज्ञान केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया है.

नामांकित विषय विशेषज्ञों को मिलेगा टीए-डीए : जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि सलाहकार समिति में नामांकित विषय विशेषज्ञ सदस्यों को केंद्र के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु किसी भी प्रकार का मानदेय या वेतन नहीं दिया जाएगा. हालांकि केंद्र के संबंध में आयोजित बैठकों में शामिल होने पर उन्हें शासन के नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ते (टी.ए.-डी.ए.) की पात्रता होगी.

कुछ लोगों को गाड़ी में नारियल और पत्थर लेकर घूमने की आदत थी, जहां देखो वहीं भूमिपूजन : श्यामबिहारी जायसवाल


सीएम के निर्देश के बाद फील्ड पर पुलिस अफसर, त्योहारों से पहले सराफा बाजार में सुरक्षा कड़ी

गौठान में बनाए ईको फ्रेंडली दीये, महिलाओं ने भरे मेहनत के रंग

TAGGED:

ASANA OF BASTAR
NATIONAL CAMPA MISSION APPROVED
वन विज्ञान केंद्र
राष्ट्रीय कैम्पा मिशन
FOREST SCIENCE CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.