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अल्मोड़ा के जागेश्वर में वन दरोगा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, लंबित बिलों के भुगतान के बदले मांग रहा था रिश्वत

अल्मोड़ा: जागेश्वर क्षेत्र में वन विभाग के एक वन दरोगा को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. विजिलेंस की इस कार्रवाई से वन महकमें में हड़कंप मचा हुआ है. सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की टीम शनिवार को जागेश्वर पहुंची और शनिवार को वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय जागेश्वर में तैनात वन दरोगा नवीन नौटियाल पुत्र गोविंद प्रसाद को 25,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि वन दरोगा लीसा गड़ान-ढुलान कार्य के लिए वर्ष 2026 में पंजीकरण नवीनीकरण करने और लंबित बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले की सत्यता को परखा और उसके बाद जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

इस कार्रवाई के बाद वन महकमे में हड़कंप मचा: विजिलेंस की ओर से आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. मामले को लेकर वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में अन्य कर्मचारियों के भी शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है. विजिलेंस की टीम वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी है.