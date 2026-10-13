दिसंबर तक सभी अवैध आरा मिल होंगे बंद! अधिकारी बोले- 'कार्रवाई नहीं हुई तो खुद करा लूंगा तबादला'
कटिहार में सभी अवैध आरा मिलों को बंद करने का ऐलान किया है. अधिकारी बोले कार्रवाई नहीं हुई तो करा लेंगे तबादला. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : October 13, 2026 at 2:36 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. वन विभाग की कार्यशैली और अवैध आरा मिलों के संचालन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वन परिक्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र झा ने दिसंबर तक जिले की सभी अवैध आरा मिलों को बंद कराने का दावा किया है.
दिसंबर तक सभी अवैध आरा मिल होंगी बंद
वन परिक्षेत्र अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि दिसंबर तक सभी अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी. यदि तय समयसीमा तक कार्रवाई नहीं होती है, तो वह खुद अपना तबादला कराकर चले जाएंगे. अधिकारी के इस बयान के बाद अवैध आरा मिलों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
आरजेडी नेता ने की कार्रवाई की मांग
आरजेडी नेता सगीर शेरशाह ने जिले में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों पर रोक लगाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर वन विभाग को आवेदन सौंपा है. उन्होंने जिले में बड़ी संख्या में अवैध आरा मिलों के संचालन पर चिंता जताते हुए इसे गलत बताया. सगीर शेरशाह का दावा है कि कटिहार जिले में महज 22 आरा मिल ही वैध हैं, जबकि इसके विपरीत सैकड़ों की संख्या में अवैध आरा मिल संचालित हो रहे हैं.
घनी आबादी में आरा मिलों के संचालन पर उठाए सवाल
सगीर शेरशाह ने वन विभाग के अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच कराने और अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उनका कहना है कि जब जिले में वैध आरा मिलों की संख्या सीमित है, तो इतनी बड़ी संख्या में मिलों का संचालन कैसे हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए.
"विभाग से यह मांग की है कि अवैध आरा मिलों की पहचान कर उनके संचालन पर रोक लगाई जाए. कई आरा मिलें घनी आबादी वाले इलाकों में चल रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. इस मुद्दे को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है."-सगीर शेरशाह, आरजेडी नेता
दिसंबर तक कार्रवाई का मिला आश्वासन
आरजेडी नेता की शिकायत के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र झा ने दिसंबर महीने तक अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने दावा किया कि दिसंबर तक जिले में एक भी अवैध आरा मिल संचालित नहीं रहने दी जाएगी.
"यदि दिसंबर तक अवैध आरा मिलों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो खुद अपना तबादला कराकर चला जाउंगा. फिलहाल अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है."-सत्येंद्र झा, वन परिक्षेत्र अधिकारी
पहले करीब 47 अवैध आरा मिलों पर कार्रवाई का दावा
वन परिक्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र झा ने बताया कि इससे पहले भी जिले में लगभग 47 अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि, इसके बावजूद अवैध आरा मिलों के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।.आरजेडी नेता सगीर शेरशाह की ओर से सैकड़ों अवैध आरा मिलों के संचालन का दावा किए जाने के बाद अब इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग और महत्वपूर्ण हो गई है. हालांकि, वैध और अवैध आरा मिलों की वास्तविक संख्या की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
अब दिसंबर की समय सीमा पर टिकी नजरें
जिले में अवैध आरा मिलों के संचालन पर रोक लगाने की मांग के बीच अब वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं. एक ओर आरजेडी नेता ने जिले में सैकड़ों अवैध आरा मिलों के संचालन का दावा करते हुए जांच की मांग की है, वहीं दूसरी ओर वन परिक्षेत्र अधिकारी ने दिसंबर तक सभी अवैध मिलों को बंद कराने का भरोसा दिया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वन विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी अवैध आरा मिलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? अब देखना होगा कि विभाग अपने दावे को जमीन पर उतारने में कितना सफल होता है.
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