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पाकुड़ में मकान के पास से निकला कोबरा, वनकर्मियों ने किया रेस्क्यू

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में साढ़े पांच फुट लंबा कोबरा दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने सावधानी बरतने के साथ ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कोबरा का सफल एवं सुरक्षित रेस्क्यू किया.

वन विभाग को सूचना दी गई थी कि प्रखंड मुख्यालय के बाजारपाड़ा मोहल्ला स्थित चंदन साह के मकान के पास एक सांप देखा गया है, जो लोगों को देख फूफकार रहा है और इससे खतरा है. बाजारपाड़ा पहुंचकर सांप को किसी तरह बाहर निकाला गया और उसका रेस्क्यू कर सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया गया. तापमान ज्यादा होने की वजह से कोबरा ने न्यूनतम तापमान वाले स्थान खोजकर अपना बसेरा बनाया था. यह कोबरा काफी जहरीला है और किसी को काटने के बाद समय पर यदि इलाज नहीं मिला तो शख्स की मौत भी हो सकती है: अशरफुल शेख, वनकर्मी

वनकर्मी की कोबरा से छेड़छाड़ ना करने की अपील

साढ़े पांच फीट लंबे कोबरा के पाए जाने की खबर आसपास आग की तरह फैल गई. कोबरा को देखने स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. वनकर्मी अशरफुल ने मौजूद ग्रामीणों से किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी या जीव दिखाई देने या उससे खतरा महसूस होने पर उससे दूर रहने, किसी प्रकार की छेड़छाड़ और उसे नहीं मारने की अपील की.