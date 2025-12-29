ETV Bharat / state

हिमाचल में 50 हजार की रिश्वत लेते वन अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार, विजिलेंस ने बिछाया था ट्रैप

बिलासपुर में रिश्वत लेते वन अधिकारी गिरफ्तार ( सांकेतिक तस्वीर )

बिलासपुर: बिलासपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग के एक बीट इंचार्ज को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत के बाद की गई, जिसमें सरकारी काम के बदले अवैध पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था. वन अधिकारी ने मांगी 3 लाख की रिश्वत विजिलेंस विभाग को चलेली क्षेत्र के ठेकेदार सुरेश कुमार ने शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया था कि वन विभाग का बीट इंचार्ज समीर मुहम्मद उससे खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले रिश्वत मांग रहा है. ठेकेदार के अनुसार अधिकारी ने यह काम करने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की थी. विजिलेंस टीम ने बिछाया जाल शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले की गोपनीय जांच शुरू की. प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर टीम ने जाल बिछाया. इस दौरान आरोपी अधिकारी और ठेकेदार के बीच बातचीत पर नजर रखी गई. एक लाख में तय हुआ सौदा