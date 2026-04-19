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बलिया में यौन शोषण के आरोप में वन दरोगा गिरफ्तार; दो दरोगा की तलाश जारी, रेप पीड़िता ने लगाये गंभीर आरोप

बलिया : उभांव थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता के मामले की विवेचना के दौरान 'अनैतिक संबंध' बनाने के लिए दबाव डालने के मामले में दो इंस्पेक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों आरोपी इंस्पेक्टर फरार बताए जा रहे हैं. वहीं, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में एक वन दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक गुप्ता ने बताया कि उभांव थाने पर एक महिला ने वन दरोगा के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने के लिए विवेचना अधिकारी नरेश मलिक द्वारा फोन पर 'अनैतिक संबंध' का दबाव बनाने और प्रलोभन देने की बात सामने आई थी.

उन्होंने बताया कि उभाव इंस्पेक्टर संजय शुक्ला पर भी मुकदमा दर्ज करने के दौरान अनैतिक दबाव देने का मामला प्रकाश में आया था. पुलिस ने रविवार को आरोपी वन दरोगा अग्रसेन को गिरफ्तार किया है. विवेचना अधिकारी नरेश मलिक और उभांव इंस्पेक्टर रहे संजय शुक्ला की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

यह था मामला : जिले के उभांव थाने पर तैनात क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक पर एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के बदले गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित महिला पर एकांत में मिलने और 'अनैतिक संबंध' बनाने के लिए दबाव डाला था.