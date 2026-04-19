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बलिया में यौन शोषण के आरोप में वन दरोगा गिरफ्तार; दो दरोगा की तलाश जारी, रेप पीड़िता ने लगाये गंभीर आरोप

क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक गुप्ता ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

वन दरोगा गिरफ्तार
वन दरोगा गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 10:17 PM IST

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बलिया : उभांव थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता के मामले की विवेचना के दौरान 'अनैतिक संबंध' बनाने के लिए दबाव डालने के मामले में दो इंस्पेक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों आरोपी इंस्पेक्टर फरार बताए जा रहे हैं. वहीं, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में एक वन दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक गुप्ता ने बताया कि उभांव थाने पर एक महिला ने वन दरोगा के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने के लिए विवेचना अधिकारी नरेश मलिक द्वारा फोन पर 'अनैतिक संबंध' का दबाव बनाने और प्रलोभन देने की बात सामने आई थी.

उन्होंने बताया कि उभाव इंस्पेक्टर संजय शुक्ला पर भी मुकदमा दर्ज करने के दौरान अनैतिक दबाव देने का मामला प्रकाश में आया था. पुलिस ने रविवार को आरोपी वन दरोगा अग्रसेन को गिरफ्तार किया है. विवेचना अधिकारी नरेश मलिक और उभांव इंस्पेक्टर रहे संजय शुक्ला की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

यह था मामला : जिले के उभांव थाने पर तैनात क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक पर एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के बदले गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित महिला पर एकांत में मिलने और 'अनैतिक संबंध' बनाने के लिए दबाव डाला था.

पीड़ित महिला ने उभांव थाने के पूर्व इंस्पेक्टर संजय शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने शुरुआत में मुकदमा लिखने के नाम पर प्रलोभन दिया था. दरअसल, मामला एक वन दरोगा के शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने से जुड़ा हुआ था.

पीड़ित महिला लंबे समय तक थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी. महिला ने आजमगढ़ डीआईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई थी. इसके बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ था.



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