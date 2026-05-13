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मिर्जापुर में वन दरोगा गिरफ्तार; 10 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि वन दरोगा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:16 PM IST

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मिर्जापुर : जिले में बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने हलिया रेंज के दफ्तर से एक वन दरोगा को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपित वन दरोगा का हाथ धुलवाया गया तो रुपये में लगे केमिकल के चलते उनका हाथ पिंक हो गया. टीम आरोपित दरोगा को गिरफ्तार कर हलिया थाने में ले गई, जहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि वन दरोगा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है. मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है. एंटी करप्शन की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक, कौशाम्बी जिले के थाना सराय क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र पटेल की दो ट्रक चलती हैं. मध्य प्रदेश से दोनों ट्रक बालू लोडकर एक रेलवे व पथरहिया बाजार में बेचने के जाती हैं. उनका आरोप है कि जिसको बार-बार वन दरोगा सूरज पांडेय रोकते थे.

आरोप है कि अप्रैल महीने में दोनों ट्रक रोक लिये गये तो राजेंद्र पटेल ने पांच-पांच हजार रुपये लेकर छोड़ने की बात कही थी. आरोप है कि दोनों गाड़ियों को 10-10 हजार रुपये लेकर छोड़ा गया था. आरोप है कि फिर 10-10 हजार रुपये की डिमांड की गई थी. जिसके बाद उन्होंने एंट्री करप्शन टीम से शिकायत की थी. 13 मई को पैसा देते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया. एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अशोक कुमार, अनिल कुमार सिंह, टीम के साथ बुधवार को हलिया पहुंचे, जैसे ही हलिया वन रेंज के दरोगा ने दफ्तर में रिश्वत के दस हजार रुपये लिए वैसे ही टीम ने उनको धर दबोचा.


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