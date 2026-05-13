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मिर्जापुर में वन दरोगा गिरफ्तार; 10 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

मिर्जापुर : जिले में बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने हलिया रेंज के दफ्तर से एक वन दरोगा को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपित वन दरोगा का हाथ धुलवाया गया तो रुपये में लगे केमिकल के चलते उनका हाथ पिंक हो गया. टीम आरोपित दरोगा को गिरफ्तार कर हलिया थाने में ले गई, जहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि वन दरोगा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है. मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है. एंटी करप्शन की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक, कौशाम्बी जिले के थाना सराय क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र पटेल की दो ट्रक चलती हैं. मध्य प्रदेश से दोनों ट्रक बालू लोडकर एक रेलवे व पथरहिया बाजार में बेचने के जाती हैं. उनका आरोप है कि जिसको बार-बार वन दरोगा सूरज पांडेय रोकते थे.