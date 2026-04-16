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प्रकृति प्रेमियों के लिए कॉर्बेट अवॉर्ड की होगी शुरुवात, कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन की बैठक में ये हुई चर्चा

देहरादून: उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संरक्षण कार्यों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. यह बैठक कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन के तहत हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने की. बैठक में कॉर्बेट से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए ‘कॉर्बेट अवॉर्ड’ शुरू करने का निर्णय है.

दरअसल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक है और इसे स्थापित हुए करीब 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस ऐतिहासिक अवसर को खास बनाने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग कई कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं. इसी क्रम में यह तय किया गया कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को कॉर्बेट अवॉर्ड देकर सम्मानित किया जाएगा.

बैठक में बताया गया कि यह सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा, जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने, जैव विविधता के संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. ऐसे लोग जो वर्षों से प्रकृति संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें राज्य स्तर पर पहचान देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार शुरू किया जा रहा है. इस अवॉर्ड के तहत सम्मानित व्यक्ति को 5 लाख 1 हजार रुपये की सम्मान राशि भी दी जाएगी.

वन विभाग का मानना है कि इस तरह के पुरस्कार न केवल प्रकृति प्रेमियों को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएंगे. इससे उन लोगों के काम को पहचान मिलेगी जो लंबे समय से जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं.

कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन की बैठक में केवल पुरस्कार की घोषणा ही नहीं की गई, बल्कि टाइगर रिजर्व से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने पिछले वर्षों में किए गए संरक्षण कार्यों की समीक्षा की और आगामी योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया. इस दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और पर्यटन प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

कॉर्बेट के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तीन दिवसीय कॉर्बेट फेस्टिवल आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है. इस फेस्टिवल के माध्यम से न केवल कॉर्बेट के इतिहास और जैव विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा. फेस्टिवल में विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.