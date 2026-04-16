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प्रकृति प्रेमियों के लिए कॉर्बेट अवॉर्ड की होगी शुरुवात, कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन की बैठक में ये हुई चर्चा

उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पिछले कामों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजनाओं पर आज चर्चा की गई.

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जल्द कॉर्बेट अवार्ड की होगी शुरुआत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 7:50 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संरक्षण कार्यों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. यह बैठक कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन के तहत हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने की. बैठक में कॉर्बेट से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए ‘कॉर्बेट अवॉर्ड’ शुरू करने का निर्णय है.

दरअसल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक है और इसे स्थापित हुए करीब 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस ऐतिहासिक अवसर को खास बनाने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग कई कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं. इसी क्रम में यह तय किया गया कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को कॉर्बेट अवॉर्ड देकर सम्मानित किया जाएगा.

बैठक में बताया गया कि यह सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा, जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने, जैव विविधता के संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. ऐसे लोग जो वर्षों से प्रकृति संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें राज्य स्तर पर पहचान देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार शुरू किया जा रहा है. इस अवॉर्ड के तहत सम्मानित व्यक्ति को 5 लाख 1 हजार रुपये की सम्मान राशि भी दी जाएगी.

वन विभाग का मानना है कि इस तरह के पुरस्कार न केवल प्रकृति प्रेमियों को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएंगे. इससे उन लोगों के काम को पहचान मिलेगी जो लंबे समय से जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं.

कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन की बैठक में केवल पुरस्कार की घोषणा ही नहीं की गई, बल्कि टाइगर रिजर्व से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने पिछले वर्षों में किए गए संरक्षण कार्यों की समीक्षा की और आगामी योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया. इस दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और पर्यटन प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

कॉर्बेट के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तीन दिवसीय कॉर्बेट फेस्टिवल आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है. इस फेस्टिवल के माध्यम से न केवल कॉर्बेट के इतिहास और जैव विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा. फेस्टिवल में विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.

बैठक में यह भी तय किया गया कि टाइगर रिजर्व के भीतर मौजूद सरकारी गेस्ट हाउसों को पर्वतीय वास्तुकला के अनुरूप पुनर्निर्मित और विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलें और भवन स्थानीय पर्यावरण तथा पारंपरिक शैली के अनुरूप दिखाई दें. इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं. इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था भी विकसित की जा सकेगी. सोलर लाइट लगाने से आसपास के गांवों और रास्तों में रोशनी की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सकेगी.

बैठक के दौरान वॉच टावरों को फिर से सक्रिय करने का फैसला भी लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर वॉच टावरों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस किया जाएगा, जिससे वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके. इससे जंगल में होने वाली गतिविधियों पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी और संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.

इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन के पिछले दो वर्षों के बजट को भी बैठक में स्वीकृति दी गई. वर्ष 2024 के लिए 29 लाख रुपये और वर्ष 2025 के लिए 27 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई. इस बजट का उपयोग संरक्षण कार्यों, जागरूकता कार्यक्रमों और टाइगर रिजर्व से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा.

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि कॉर्बेट केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है, इसलिए इसके संरक्षण और विकास के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है. इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को CSR के तहत मिले 4 वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

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