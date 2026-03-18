जंगलों की आग आपदा होगी घोषित, हर जिले में तैनात होगा PCCF रैंक का नोडल अफसर
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा इस बार जंगलों की आग को लेकर जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला आपदा समिति बनाई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 18, 2026 at 12:56 PM IST
हरिद्वार: वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा फायर सीजन को लेकर पूरी तैयारी है. हर जनपद में पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर भेजा जा रहा है. इस बार वनकर्मियों के लिए बेहतर आग बुझाने के उपकरण मंगाए हैं. फायर प्रूफ जैकेट्स, सूट्स, हेलमेट के अलावा फायर वाचरों का बीमा बढ़ाने के लिए दस लाख तक के बीमे की व्यवस्था की है.
पहली बार जंगल की आग को आपदा घोषित करके जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला आपदा समिति बनाई है. हॉट स्पॉट वाले जंगलों के आसपास ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर कमेटी बनाई गई है. राजस्व कर्मचारी, वन विभाग कर्मचारी, महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को आग बुझाने के लिए पुरस्कार राशि की व्यवस्था भी की है. आग बुझाने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दलों को एक लाख, पचहत्तर हजार और इक्यावन हजार की नकद धनराशि दी जाएगी. कुल मिलाकर इस बार फायर सीजन की तैयारी कर ली गई है. फिलहाल कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने से राहत है.
हाथी रोधी दीवार और फेंसिंग स्वीकृत: इसके साथ ही सुबोध उनियाल ने कहा हरिद्वार में हाथियों के आबादी में घुसने की घटनाओं को रोकने के लिए हाथी रोधी दीवार और फेंसिंग भी स्वीकृत की हैं. उन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है.
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा खेल बच्चों को नशे आदि बुरी आदतों से दूर रखने ओर जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम हैं. उन्होंने बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी. सोमवार को जिला बॉस्केबॉल एसोसिएशन की ओर से प्रेमनगर आश्रम में आयोजित किए जा रहे मां गंगा ऑल इंडिया इन्विटेशनल बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रिबन काटकर किया. इस दौरान नगर विधायक मदन कौशिक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, मेयर किरन जैसल, पूर्व राज्यमंत्री संजय सहगल, जिला बॉस्केबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नैय्यर सहित कई लोग मौजूद रहे.
टूर्नामेंट में देश भर से 13 टीम महिला एवं पुरुष वर्ग में प्रतिभाग कर रही हैं. प्रतियोगिता का पहला मैच सीआईएसएफ एवं वेर्स्टन कमांड के बीच खेला गया. वेस्टर्न कमांड ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 66-80 से जीत हासिल की. महिला वर्ग में सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ इस्टर्न रेलवे की टीमों के बीच खेले गए मैच में नॉर्थ इस्टर्न रेलवे की टीम ने 55-66 से जीत हासिल की.
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