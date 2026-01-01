ETV Bharat / state

ऋषिकेश अतिक्रमण पर SC के आदेशों का होगा पालन, प्रशासन को झेलना पड़ा था भारी विरोध

देहरादून: उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर चल रहे विवाद के बीच वन मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किए जाने का दावा किया है. इससे पहले प्रशासन को स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा है. यही नहीं मौके पर अभियान के दौरान पथराव की स्थिति भी बन चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर उत्तराखंड में कार्रवाई तेज हो गई है. इस पूरे मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह भी कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना अनिवार्य है. दरअसल अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ऋषिकेश में पिछले दिनों हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे. अतिक्रमण की पैमाइश के लिए पहुंची वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की नौबत आ गई. इस दौरान टीम में शामिल कई कर्मचारियों को हल्की चोटें भी आईं, जिसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा.