ETV Bharat / state

वन मंत्री संजय शर्मा को पांडुपोल मार्ग पर हुआ बाघिन ST-30 के साथ शावकों का दीदार

सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन मंत्री संजय शर्मा को बाघिन की साइटिंग हुई.

सरिस्का में बाघिन की साइटिंग
सरिस्का में बाघिन की साइटिंग (SOURCE : X : @Sanjay4India1)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व में मंगलवार को ऐतिहासिक पांडुपोल मंदिर मार्ग पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को शावकों के साथ बाघिन एसटी-30 का दीदार हुआ. वन मंत्री को पांडुपोल मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय यह सुखद अनुभव हुआ. उन्होंने सोशल मीडिया पर बाघिन एवं शावकों की साइटिंग का वीडियो शेयर कर इस पल को अदभुत बताया. मंगलवार सुबह की पारी में भी पर्यटकों को यह बाघिन अपने शावकों के साथ दिखाई दी थी.

वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इस अनुभव को रोमांचक बताते हुए कहा कि सरिस्का में बाघों की संख्या और उनका प्राकृतिक आवास में सुरक्षित विचरण इस बात का संकेत है कि यहां संरक्षण के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. बाघिन और उसके शावकों का दिखाई देना सौभाग्य की बात है. यह अदभुत पल सरिस्का टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता और सफल संरक्षण नीति को भी दर्शाता है. राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है. सरिस्का जैसे संरक्षित क्षेत्रों में लगातार निगरानी, आधुनिक तकनीक का उपयोग, वनकर्मियों का प्रशिक्षण और स्थानीय समुदाय की सहभागिता से वन्यजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया है.

पढ़ें. सरिस्का में सैलानियों की जिप्सी के आगे चलता रहा बाघ एसटी 2304...मानो बता रहा हो जंगल का रास्ता

बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है सरिस्का : सरिस्का टाइगर रिजर्व दुनिया में बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है. वर्ष 2005 में सरिस्का को बाघ विहिन होने के बाद फिर से 2007-08 में रणथंभौर से यहां बाघों का पुनर्वास कराया गया था. तभी से सरिस्का में बाघों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है. सरिस्का में बाघिन ST-30 और उसके शावकों के अलावा अन्य बाघ, बाघिन व शावकों की उपस्थिति यहां बाघों के सुरक्षित प्रजनन और अनुकूल वातावरण का संकेत है.

सरिस्का में अभी बाघों का कुनबा 50 तक पहुंचा : सरिस्का टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों का कुनबा 50 तक पहुंच गया है. यहां टाइगर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले कुछ सालों में सरिस्का में एक दर्जन से ज्यादा नए शावक दिखाई दिए हैं. बाघों की संख्या बढ़ने का नतीजा है कि अब पर्यटकों को टाइगर की साइटिंग आसानी से हो रही है.

TAGGED:

SANJAY SHARMA WITNESSED TIGRESS
TIGER SIGHTING IN SARISKA
सरिस्का में बाघिन की साइटिंग
SARISKA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.