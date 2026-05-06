ETV Bharat / state

राजस्थान में महकेगी चंदन की खुशबू, सिरोही के बाद उदयपुर पहुंचे वन मंत्री

उदयपुर: राज्य सरकार की चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. वन मंत्री संजय शर्मा सिरोही के बाद बुधवार को उदयपुर पहुंचे, जहां पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का निरीक्षण किया. मंत्री शर्मा ने अधिकारियों से चंदन वन वि​कसित करने की विस्तार से जानकारी ली और दिशा-निर्देश दिए. योजना के तहत उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में बड़े स्तर पर चंदन के पेड़ लगाए जाएंगे. मंत्री शर्मा ने मंगलवार को सिरोही जिले का दौरा किया था.

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने यहां बताया कि चंदन वृक्ष आर्थिक, औषधीय और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. सिरोही जिले के जानापुर सहित चयनित क्षेत्रों में परियोजना को लेकर जमीन स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है. राज्य के वनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चंदन वन विकसित करने की महत्वाकांक्षी पहल को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए हैं. वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिलों को इस परियोजना के लिए प्राथमिकता में रखा.

पढ़ें:सिरोही में बनेगा चंदन वन, वन मंत्री ने जानापुर में देखी जमीन