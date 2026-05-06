राजस्थान में महकेगी चंदन की खुशबू, सिरोही के बाद उदयपुर पहुंचे वन मंत्री
सरकार का फोकस पौधा लगाओ से आगे बढ़कर पौधा बचाओ पर है ताकि आने वाले वर्षों में चंदन उत्पादन को स्थिर आधार मिल सके.
Published : May 6, 2026 at 12:44 PM IST
उदयपुर: राज्य सरकार की चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. वन मंत्री संजय शर्मा सिरोही के बाद बुधवार को उदयपुर पहुंचे, जहां पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का निरीक्षण किया. मंत्री शर्मा ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की विस्तार से जानकारी ली और दिशा-निर्देश दिए. योजना के तहत उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में बड़े स्तर पर चंदन के पेड़ लगाए जाएंगे. मंत्री शर्मा ने मंगलवार को सिरोही जिले का दौरा किया था.
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने यहां बताया कि चंदन वृक्ष आर्थिक, औषधीय और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. सिरोही जिले के जानापुर सहित चयनित क्षेत्रों में परियोजना को लेकर जमीन स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है. राज्य के वनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चंदन वन विकसित करने की महत्वाकांक्षी पहल को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए हैं. वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिलों को इस परियोजना के लिए प्राथमिकता में रखा.
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पौधा बचाओ पर ध्यान: शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना को सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि इसे वैज्ञानिक और टिकाऊ मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिट्टी परीक्षण, जलवायु अनुकूलता और उच्च गुणवत्ता वाले चंदन पौधों का चयन सुनिश्चित किया जाए. चंदन के पौधों को सहायक प्रजातियों के साथ लगाने, सुरक्षा प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है. योजना का फोकस पौधा लगाओ से आगे बढ़कर पौधा बचाओ पर है. उन्होंने कहा कि केवल लक्ष्य पूरा करने के लिए रोपण नहीं, बल्कि पौधों के जीवित रहने और उनके परिपक्व होने की गारंटी सुनिश्चित की जाए. इससे आने वाले वर्षों में चंदन उत्पादन को स्थिर आधार मिल सकेगा.
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