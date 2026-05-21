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पहली बार मनाया गोडावण दिवस: वनमंत्री को एक साथ दिखे 9 गोडावण, कुल संख्या 217 पहुंची

डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण वन मंत्री संजय शर्मा के हाथों कराया गया.

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गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण करते वन मंत्री शर्मा (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 4:08 PM IST

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जैसलमेर: राजस्थान में पहली बार 21 मई को 'गोडावण दिवस' मनाया गया. इस अवसर पर डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया. मंत्री ने संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया. सफारी के दौरान उन्हें एक साथ 9 गोडावण दिखे, जिसे संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता माना गया. वर्तमान में जैसलमेर के जंगलों में 130 तथा ब्रीडिंग सेंटर में 87 गोडावण हैं. इस प्रकार गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 217 पहुंच गई है.

विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण इतिहास में 21 मई का दिन एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया. प्रदेश में आधिकारिक तौर पर पहली बार 'गोडावण दिवस' मनाया गया. इस अवसर पर जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) स्थित सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने गोडावण की विशेष प्रतिमाओं का अनावरण किया. कार्यक्रम में विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत सिंह हींगड़ा, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वन्यजीव विशेषज्ञ और संरक्षण कार्यों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे.

पढ़ें: जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण की नई पहल…‘जंप स्टार्ट’ अभियान से बढ़ेगी आबादी?

एक साथ दिखे 9 गोडावण: वन मंत्री ने सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर संरक्षण गतिविधियों का जायजा लिया. डेजर्ट नेशनल पार्क में सफारी के दौरान उन्हें एक साथ 9 गोडावण दिखाई दिए. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इनमें 5 मादा और 4 नर गोडावण शामिल थे. आमतौर पर बेहद शर्मीले स्वभाव के इस पक्षी का एक साथ इतनी संख्या में दिखना संरक्षण प्रयासों की सफलता का सकारात्मक संकेत है.

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गोडावण ब्रीडिंग सेंटर का अवलोकन करते मंत्री (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर में 130, ब्रीडिंग सेंटर में 87 गोडावण: वन मंत्री शर्मा ने बताया कि वर्तमान में जैसलमेर के प्राकृतिक आवासों में 130 गोडावण विचरण कर रहे हैं, जबकि सुदासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर में 87 गोडावण सुरक्षित रखे गए हैं. इस प्रकार राज्य में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 217 हो गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोडावण को विलुप्ति के खतरे से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है. अंडों की सुरक्षा, कृत्रिम प्रजनन, चूजों की देखभाल, वैज्ञानिक निगरानी तथा सुरक्षित आवास विकसित करने जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आने वाले समय में ब्रीडिंग सेंटर की क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक आवासों को और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 50 गार्ड्स की निगरानी के बावजूद गोडावण का चूजा लापता, वन्यजीव विशेषज्ञ ने उठाए सवाल

प्रतिमाएं बनेंगी संरक्षण जागरूकता का प्रतीक: सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में स्थापित गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा. मंत्री ने कहा कि इन प्रतिमाओं का उद्देश्य आमजन, पर्यटकों और विद्यार्थियों को गोडावण के महत्व तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता से अवगत कराना है. प्रतिमाएं केवल सौंदर्य वृद्धि का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह मरुस्थलीय जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी देंगी.

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डीएनपी में पौधा लगाते वन मंत्री (ETV Bharat Jaisalmer)

जनसहयोग से ही संभव है संरक्षण: डीएनपी के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि गोडावण दिवस के आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि किसी भी दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होते, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है. प्रतिमाओं के अनावरण और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इस पक्षी के संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया गया.

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