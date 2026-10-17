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अलवर के पास बाघों का कुनबा बना आकर्षण का केंद्र, बफर क्षेत्र अंधेरी में मंत्री को दिखा टाइगर 2302 का शावक

बफर क्षेत्र अंधेरी में टाइगर 2302 का शावक ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र अंधेरी में शनिवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को टाइगर 2302 का एक शावक दिखा. अलवर शहर के समीप बाघ के शावक की साइटिंग को सरिस्का में वन्यजीवों की मौजूदगी और बाघों के कुनबे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.