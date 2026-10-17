अलवर के पास बाघों का कुनबा बना आकर्षण का केंद्र, बफर क्षेत्र अंधेरी में मंत्री को दिखा टाइगर 2302 का शावक
अलवर शहर के समीप बाघ की मौजूदगी से वन्यजीव संरक्षण के प्रति बढ़ा उत्साह.
Published : October 17, 2026 at 4:04 PM IST
अलवर: सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र अंधेरी में शनिवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को टाइगर 2302 का एक शावक दिखा. अलवर शहर के समीप बाघ के शावक की साइटिंग को सरिस्का में वन्यजीवों की मौजूदगी और बाघों के कुनबे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का के बफर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे कि अंधेरी बफर क्षेत्र में टाइगर 2302 का शावक नजर आया. यह शावक करीब 15 मिनट वहां घूमता रहा. सरिस्का के अलवर बफर क्षेत्र में इन दिनों करीब एक दर्जन टाइगर का मूवमेंट है. इस कारण बफर क्षेत्र में पर्यटकों को टाइगर की खूब साइटिंग हो रही है. पूर्व में भी पर्यटकों को बफर क्षेत्र में सफारी के दौरान तीन से पांच टाइगर की एकसाथ साइटिंग हो चुकी है. बाला किला मार्ग पर भी पर्यटकों को कई बार टाइगर दिखा. बफर क्षेत्र के अंधेरी जंगल में कई साल से टाइगर की मौजूदगी रही है.
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वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से अहम सरिस्का: सरिस्का बाघ परियोजना बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है. यहां बाघों की मौजूदगी और उनके कुनबे में नए शावकों का दिखना वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को दर्शाता है. बफर क्षेत्र अंधेरी में टाइगर 2302 के शावक की साइटिंग से पर्यटकों में सरिस्का भ्रमण के प्रति आकर्षण बढ़ा है. अलवर शहर के नजदीक स्थित सरिस्का का जंगल बाघों के साथ अन्य वन्यजीवों का भी प्राकृतिक आवास है. यहां बाघों की गतिविधियों पर वन विभाग की नजर रहती है.
सरिस्का में टाइगर की अच्छी साइटिंग: सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटिहार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर की अच्छी साइटिंग हो रही है. पर्यटन सीजन की शुरुआत के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने सफारी का आनंद लिया. आगामी दिनों में त्योहार व छुट्टियों को देखते हुए पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. बफर क्षेत्र में टाइगर व शावकों की साइटिंग हो रही है. पर्यटक बफर क्षेत्र में भी सफारी को लेकर उत्साहित हैं. दिल्ली के नजदीक होने से सरिस्का में पर्यटकों का फ्लो अच्छा रहता है. टाइगर रिजर्व में सफारी ट्रैक के पास दोनों तरफ 3 से 6 मीटर तक सफाई की जा रही है ताकि टाइगर रोड के किनारे झाड़ियां में बैठा है तो पर्यटकों को दिख सके. इससे अन्य पर्यटक भी टाइगर रिजर्व सरिस्का की तरफ अट्रैक्ट हो सकेंगे. सीसीएफ कटियार ने बताया, वर्तमान में बफर रेंज में कुल 11 टाइगर्स का रहवास है.
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