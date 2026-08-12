अलवर नगर निगम : पांच सफाईकर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वन मंत्री शर्मा का धरना खत्म, जूली-डोटासरा बोले- फेल हो गया प्रशासनिक तंत्र
मंत्री बोले, सरकार से सकारात्मक निर्णय होने पर ही उठेंगे. कलेक्टर एवं निगम आयुक्त पर आरोपों की झड़ी लगाई.
Published : August 12, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 6:31 PM IST
अलवर/ जयपुर: नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती 2012-13 के लंबित नियुक्ति पत्रों को लेकर बुधवार को बुधवार सुबह से चल रहा सियासी और प्रशासनिक घमासान आखिर पांच सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद थम गया. इसके साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा का धरना भी खत्म हो गया. इससे पहले मंत्री सफाई कर्मचारियों के साथ नगर निगम पहुंचे और धरने पर बैठ गए थे. कई घंटे चले गतिरोध के बाद एडीएम योगेश डागुर और आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने पांच कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इसके बाद मामला शांत हुआ. शेष 324 कर्मचारियों को जल्द नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया गया. जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है. 2014 में भर्ती निरस्त होने और कोर्ट के चक्करों के कारण प्रक्रिया में देरी हुई. मंत्री शर्मा ने कहा कि पात्र अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब सत्ता पक्ष का मंत्री ही सड़क पर बैठने को मजबूर हो जाए तो समझिए प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है.
नगर निगम आयुक्त नरूका ने बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2012-13 के पांच सफाई कर्मियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिए गए. नियुक्ति पत्र देकर लोगों की नियुक्ति की शुरुआत की गई है.उन्होंने बताया कि टीम नगर निगम कार्यालय में नियुक्ति पत्र को लेकर कार्रवाई कर रही है. इस भर्ती में 329 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलने हैं. फिलहाल टीम द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. तीन सदस्यीय टीम सफाई कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच करेगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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मंत्री बोले— 16 अगस्त तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे: वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि उनकी मांग थी कि सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं. 2012-13 की भर्ती प्रक्रिया में 329 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलने हैं. नियुक्ति नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मचारियों के साथ वह बुधवार को नगर निगम कार्यालय में धरने पर बैठे.मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग थी कि शुरुआत के तौर पर पहले पांच या दस नियुक्ति पत्र दिए जाएं, जिससे एक राह बने. टीम अभी दस्तावेजों की जांच कर रही है. जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे, उन्हें 16 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. इसका आश्वासन दिया गया है.
भाजपा सरकार की असलियत अलवर में खुलकर सामने आ गई है। सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र तक नहीं मिल रहे, और खुद राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा को अपनी ही सरकार के नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। यह भाजपा शासन में प्रशासनिक तंत्र के पूरी तरह चरमरा जाने का सबूत है।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) August 12, 2026
जिला कलेक्टर से… pic.twitter.com/byZeh176X7
कमेटी कर रही जांच: निगम आयुक्त नरूका ने कहा कि जिला कलेक्टर की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी सफाई कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच कर रही है. इसके बाद सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. बुधवार को नियुक्ति पत्र मिलने की शुरुआत के बाद सफाई कर्मचारियों में खुशी का माहौल दिखाई दिया.
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आयुक्त एवं कलेक्टर ने किया गुमराह: उन्होंने निगम आयुक्त सोहनसिंह नरूका पर छह-सात माह से सफाईकर्मी भर्ती के अभ्यर्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाया. मंत्री ने आयुक्त पर आरोप लगाया कि पहले जांच की बात कही. फिर 100 अभ्यर्थियों को पात्र बताया और बाद में कहा कि 87 ही पात्र मिले. फिर यह संख्या 69 बता दी. तीन दिन पहले आयुक्त और कलेक्टर से कलक्ट्रेट में बात हुई. तब कलेक्टर ने 69 अभ्यर्थियों के पात्र मिलने की बात कही. कलेक्टर को उन्होंने बताया था कि सफाईकर्मी भर्ती के पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने को तैयार हैं. इसके बाद कलेक्टर व आयुक्त ने डीएलबी से मार्गदर्शन मांगा. डीएलबी ने 329 अभ्यर्थियों को पात्र माना. वन मंत्री ने आरोप लगाया, कलेक्टर व आयुक्त उन्हें सात माह से गुमराह कर रहे हैं. मंत्री ने कहा, बुधवार को भी अभ्यर्थियों के साथ निगम आकर कलेक्टर से बात की, लेकिन उनका रूख पॉजिटिव नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर ऐसे बात कर रही थी जैसे वे राजा और हम प्रजा हों.
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अगर मंत्री अपनी ही सरकार के घोटालों के खिलाफ धरने पर बैठ जाए, तो सोचिए.. सरकार में भाजपाई भ्रष्टाचार का आलम क्या है।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) August 12, 2026
जब मंत्री स्वयं ब्यूरोक्रेसी पर बेईमानी करने, लूटकर खाने एवं मानमानी करने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं.. तो सोचिए अराजकता की स्थिति कितनी भयावह है।
अलवर में सफाई…
निगम में भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े: सफाईकर्मी भर्ती को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता बुधवार दोपहर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त के चेंबर में घुस गए. इस दौरान कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. गर्मागर्मी को देखते पुलिस व गंगावत ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया. गंगावत ने कहा कि सफाईकर्मी भर्ती को लेकर आयुक्त से जानकारी लेने आए थे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गलत व्यवहार किया.
जूली व डोटासरा ने कसा सरकार पर तंज: अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा के अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला तेज कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब सत्ता पक्ष का मंत्री ही सड़क पर बैठने को मजबूर हो जाए तो समझिए प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है. जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र तक नहीं मिल रहे. कलेक्टर से बात के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्री को धरना देना पड़ा. जूली ने कहा कि जिला कलेक्टर से बात के बावजूद जब अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मंत्री को खुद सड़क पर बैठकर आंदोलन करना पड़ा- यह दिखाता है कि भाजपा राज में मंत्री सिर्फ नाम के हैं, असली फैसले नौकरशाही की मर्जी से होते हैं. उन्होंने कहा कि जिस सरकार का अपना मंत्री ही न्याय के लिए भटकता फिरे, वह गरीब सफाई कर्मचारियों और आम जनता को क्या इंसाफ देगी? यह सरकार नहीं चल रही, बल्कि अफसरशाही के भरोसे लड़खड़ा रही है. भाजपा में मंत्री नाम के हैं और फैसले अफसर करते हैं. डोटासरा ने कहा कि मंत्री के ब्यूरोक्रेसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना सरकार की अराजकता दर्शाता है. कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं होना तंत्र की नाकामी है. जनता ढाई साल बाद इस व्यवस्था को जवाब देगी.