वन मंत्री संजय शर्मा बोले- अभी दूसरे प्रदेश से ला रहे बाघ, प्रयास है कि राजस्थान देने वाला बने
रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए शुल्क कम करने का प्रयास किया जा रहा है.
Published : November 4, 2025 at 1:52 PM IST
कोटा: अंता से लौटते समय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कोटा आए. यहां उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान के दो टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश व उत्तराखंड से बाघिनें लाई जा रही हैं, लेकिन प्रयास ऐसा किया जाएगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान दूसरे राज्यों को बाघ देने वाला बने.
मंत्री शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2004 में सरिस्का टाइगर रिजर्व टाइगर विहीन हो गया था, लेकिन बाद में इसमें काफी मेहनत की गई है. अब वहां 50 बाघ हैं. इसी तरह से रणथंभौर में 78 बाघ हैं, कुल मिलाकर राजस्थान में 135 बाघ हैं. प्रदेश के अधिकांश बाघ रणथंभौर से ही निकले हैं और एक ही जीन के होने से जीन पूल की समस्या आ रही है. इससे उनमें बीमारियों का अंदेशा रहता है. अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से बाघ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. मध्यप्रदेश से दो बाघिन नवंबर महीने में लाना तय भी किया है, दोनों ही मुकुंदरा और रामगढ़ में लेकर आएंगे. उनका यह भी कहना है कि वर्तमान में जहां दूसरे प्रदेश से बाघिन लानी पड़ रही हैं, बाद में हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान दूसरे राज्यों को बाघ दे सके.
अधिकारियों को निर्देश- मुरैना घड़ियाल हैचरी देखें: मंत्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र में हैचरी जाकर देखी है. वहां 1 से लेकर 4 साल तक के घड़ियाल अलग-अलग रखे हुए हैं. इस प्रक्रिया को समझा है. इसी के संबंध में राजस्थान के चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वहां जाकर अच्छी बातें देखें और उनका अनुसरण करें, ताकि यहां भी घड़ियाल संरक्षण का काम बेहतर हो सके.
रामगढ़ और मुकुंदरा में कम करेंगे शुल्क: शर्मा ने कहा कि कोटा संभाग के रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ छोड़े गए थे, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए. यहां वर्तमान में कुछ टाइगर एंक्लोजर में हैं. सरकार इन दोनों को भी विकसित करना चाहती है. दूसरी तरफ राजस्थान के चारों टाइगर रिजर्व में एक समान ही टूरिस्ट से पैसा लिया जाता है, जबकि रामगढ़ व विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या कम है. यहां वन्यजीव भी कम हैं. ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बारे में विचार करने को कहा था. इस पर कोटा के सीसीएफ और डीसीएफ को यहां पर्यटन शुल्क कम करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद इन्हें कम करने का प्रयास किया जाएगा.