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वन मंत्री संजय शर्मा बोले, 'कांग्रेस जी रही कल्पनाओं में, उनके नेताओं को कुल वार्ड संख्या भी पता नहीं'

600-700 आवेदन, सर्वे के आधार पर टिकट: वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि भाजपा में टिकट के लिए 600 से 700 आवेदन आए थे. टिकट का चयन वार्डवार सर्वे और प्रत्याशियों की जीतने की क्षमता के आधार पर किया गया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्राथमिकता ऐसे उम्मीदवारों को दी है, जिनके जीतने की संभावना अधिक है. उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिलने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन भी दाखिल किया था. पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से समझाइश की. इसके चलते बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने निर्दलीय के रूप में भरे नामांकन वापस ले लिए. हालांकि कुछ कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं. उन्होंने कहा कि मतदान से पहले तक ऐसे कार्यकर्ताओं से बातचीत और समझाइश जारी रहेगी, जिससे वे भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में आएं.

निकाय चुनाव में अलवर के प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर में सोमवार सुबह 11.30 बजे जगन्नाथ मंदिर से रोड शो शुरू करेंगे. रोड शो शहर के विभिन्न मार्गों होकर मन्नी का बड़ पर सम्पन्न होगा. उन्होंने बताया कि रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाएगा और इसका फायदा निकाय चुनाव में भाजपा को मिलेगा.

अलवर: नगर निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सोमवार को प्रस्तावित अलवर दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं. वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के दौरे से निकाय चुनाव में भाजपा को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि अलवर नगर निगम में भाजपा दो तिहाई बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी. मंत्री शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अभी कल्पनाओं में जी रही है. उनके नेताओं को अलवर के कुल वार्डों की भी जानकारी नहीं है.

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चंबल परियोजना को लेकर कांग्रेस पर हमला: वन मंत्री ने कहा कि 2019 के नगर परिषद चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं की ओर से अलवर में चंबल का पानी लाने का दावा किया गया था. तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नेताओं ने कहा था कि आचार संहिता हटने के बाद योजना का शिलान्यास होगा. लेकिन कांग्रेस की सरकार ही बदल गई और अलवर को चंबल का पानी नहीं मिला. उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद जब चंबल परियोजना से संबंधित फाइल उनके पास आई, तो उन्होंने अधिकारियों से अलवर को पानी मिलने की जानकारी मांगी. अधिकारियों ने बताया कि मूल योजना में अलवर शामिल ही नहीं था. इसके बाद मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया और अब योजना में बदलाव कराने के बाद अलवर शहर को अतिरिक्त पानी मिलने का रास्ता तैयार हुआ है. उन्होंने बताया कि जुगरावर के पास से लाइन के जरिए जलदाय विभाग को दो पॉइंट मिलेंगे और इससे अलवर शहर को करीब 10 से 15 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा.

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सिलीसेढ़ योजना पर मंत्री बोले-गतिरोध दूर होगा: सिलीसेढ़ योजना को लेकर वन मंत्री ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी बजट घोषणा है और मुख्यमंत्री ने स्वयं अलवर आकर इसका शिलान्यास किया था. उन्होंने कहा कि योजना में कुछ गतिरोध जरूर आए हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में अलवर को सिलीसेढ़ योजना का पानी मिलेगा. इसके लिए वह स्वयं संकल्पित हैं और जल्द इसके परिणाम दिखाई देंगे.

कांग्रेस के दावों पर साधा निशाना: वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस नेताओं की ओर से किए जा रहे 60 वार्डो में कांग्रेस की जीत के दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कल्पनाओं में जी रहे हैं, हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेताओं को यह पता नहीं कि अलवर में कितने वार्ड हैं. उन्होंने दावा​ किया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है. अलवर नगर निगम में भाजपा दो तिहाई बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर दौरे से कांग्रेस की हालत और खराब होने वाली है. उन्होंने एवं अन्य भाजपा नेताओं ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर कहा कि अलवर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने पर पर्यटन, सड़क, सफाई, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष तौर पर कार्य किया जाएगा.