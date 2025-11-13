ETV Bharat / state

वन मंत्री संजय शर्मा ने चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल, पुनर्वास प्रक्रिया की हुई शुरूआत

नदी में घड़ियाल छोड़ते वन मंत्री व अन्य ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर: वन मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने गुरुवार को 5 माह के 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़कर पुनर्वास प्रक्रिया की शुरूआत की. खंडार क्षेत्र के चम्बल नदी पालीघाट में स्थापित घड़ियाल रेयरिंग सेंटर में वैज्ञानिक पद्धति से रेस्क्यू किए गए 30 घड़ियाल हैचलिंग्स का पालन-पोषण किया गया. इनकी लंबाई 7 सेमी से बढ़कर लगभग 75 सेमी तक हुई है. अब बचे 20 घड़ियालों को आगामी दिनों में 5-5 के समूहों में क्रमवार चम्बल में छोड़ा जाएगा. डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि यह परियोजना घड़ियाल संरक्षण योजना की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे चम्बल नदी क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होगी. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है. यह देश का प्रमुख घड़ियाल प्रजनन और संरक्षण केंद्र है. यहां हर वर्ष चम्बल नदी से घड़ियालों के अंडे एकत्र किए जाते हैं, जिनसे घड़ियाल शावक निकलते हैं. इन्हें लगभग तीन वर्ष तक नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है, तत्पश्चात इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है. इसकी कड़ी में आज खंडार स्थित पाली घाट चम्बल घड़ियाल अभ्यारण में घड़ियाल छोड़े गए. पढ़ें: वन मंत्री शर्मा बोले- एमपी की तर्ज पर राजस्थान की चंबल नदी क्षेत्र में भी होगा घड़ियाल संरक्षण का कार्य