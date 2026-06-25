ETV Bharat / state

डेढ़ साल बाद खुला ट्रांसफर से बैन: वन मंत्री की जनसुनवाई में उमड़े शिक्षक, थप्पड़ मारने वाली म​हिला होमगार्ड को हटाने के निर्देश

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है. इससे पहले करीब डेढ़ साल पहले स्थानांतरण हुए थे. गुरुवार को हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में तबादला चाहने वाले कर्मचारियों ने अपनी अर्जी दी. उन्होंने बताया कि इसमें शिक्षा विभाग में कार्यरत लोगों के आवेदन ज्यादा आए हैं. ट्रांसफर आवेदनों की छंटनी कर संबंधित विभाग के मंत्रियों को भिजवाई जाएगी.

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को अलवर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी परिवेदनाएं लेकर पहुंचे. लंबे समय बाद ट्रांसफर से बैन हटने के चलते शिक्षा विभाग के कार्मिक भी तबादले की आस में बड़ी संख्या में वन मंत्री के पास आवेदन लेकर पहुंचे. वहीं, अलवर में बुधवार को हुई कोचिंग सीज की कार्रवाई के विरोध में कोचिंग संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल वन मंत्री से मिला और अपनी समस्याओं से अवगत कराया. सीज की कार्रवाई के दौरान एक कोचिंग संचालक को थप्पड़ मारने वाली महिला होमगार्ड को भी हटाने के निर्देश दिए गए.

उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि जो परिवादी आया है, उसे राहत मिले. वन मंत्री ने कहा कि शहर में कुछ जगह पानी की समस्या को लेकर भी लोग जनसुनवाई में पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि गुरुवार को अलवर शहर स्थित सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जनसुनवाई में लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे थे, जिन्हें मौके पर ही निस्तारण के लिए अधिकारियों से कहा गया.

होमगार्ड को हटाने के निर्देश: वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान कोचिंग संचालक उनसे मिले थे, जिनके कोचिंग केंद्रों को बुधवार को नगर निगम व यूआईटी की टीम ने सीज किया था. उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से यह कार्रवाई राज्य सरकार के आदेशों पर की गई थी. कारण यह है कि गत दिनों लखनऊ में हुए अग्नि हादसे में कई लोगों की जान गई थी. उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से उन कोचिंगों को सील किया गया था, जिनमें फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान होमगार्ड की महिला ने कोचिंग संचालक को थप्पड़ मारा था, उस महिला को नगर निगम से हटाने के निर्देश भी आयुक्त को दिए हैं.

यह भी पढ़ें: माता-पिता की सेवा के लिए ट्रांसफर की गुहार लगा रहे 'श्रवण कुमार'

वन मंत्री संजय शर्मा ने होमगार्ड की डिप्टी कमांडेंट को भी इस घटना से अवगत करवाया है और उन्हें महिला को होमगार्ड से हटाने के लिए भी कहा गया है. वन मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई करे. उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर व नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने के लिए कुछ समय दिया जाए. इसके बाद जिन कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होगा, उन पर कार्रवाई की जाए.