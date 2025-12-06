ETV Bharat / state

ईआरसीपी का पानी अलवर आने में लगेंगे अभी पांच साल, वन मंत्री संजय शर्मा ने जताई बीसलपुर की के पानी की उम्मीद

अलवर: पेयजल समस्या से जूझ रहे जिले में कभी चम्बल व यमुना और सिलीसेढ़ से पानी लाने की योजनाएं बनती रहीं, लेकिन अब तक अलवरवासियों को पानी आने का इंतजार है. ईआरसीपी के तहत जयसमंद बांध तक पानी पहुंचने में अभी करीब पांच साल का समय और लगेगा. इस विलंब को देखते हुए प्रदेश के वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने बीसलपुर बांध से अलवर तक पानी लाने की योजना की उम्मीद जगाई है. वन मंत्री का कहना था कि बीसलपुर के पानी के लिए प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री सुरेश रावत ने आश्वासन दिया है और जलसंसाधन विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं. जल्द ही इसकी डीपीआर बनाई जाएगी.

वन मंत्री ने अलवर में पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया कि ईआरसीपी का पानी अलवर तक पहुंचने में अभी पांच—छह साल का समय और लग सकता है. अब बीसलपुर से पानी लाने की योजना की उम्मीद है. शर्मा ने बताया कि अलवर शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए बीसलपुर से पानी लाने की योजना पर जलसंसाधन मंत्री रावत से बात की है. उन्होंने अलवर शहर में पानी लाने की इस योजना पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है. विभाग ने इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही अलवर शहर व जिले में बीसलपुर का पानी मिल सकेगा.