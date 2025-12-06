ईआरसीपी का पानी अलवर आने में लगेंगे अभी पांच साल, वन मंत्री संजय शर्मा ने जताई बीसलपुर की के पानी की उम्मीद
अलवर शहर में बीसलपुर बांध का पानी लाने के लिए जलसंसाधन विभाग शीघ्र ही डीपीआर बनाएगा.
Published : December 6, 2025 at 2:26 PM IST
अलवर: पेयजल समस्या से जूझ रहे जिले में कभी चम्बल व यमुना और सिलीसेढ़ से पानी लाने की योजनाएं बनती रहीं, लेकिन अब तक अलवरवासियों को पानी आने का इंतजार है. ईआरसीपी के तहत जयसमंद बांध तक पानी पहुंचने में अभी करीब पांच साल का समय और लगेगा. इस विलंब को देखते हुए प्रदेश के वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने बीसलपुर बांध से अलवर तक पानी लाने की योजना की उम्मीद जगाई है. वन मंत्री का कहना था कि बीसलपुर के पानी के लिए प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री सुरेश रावत ने आश्वासन दिया है और जलसंसाधन विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं. जल्द ही इसकी डीपीआर बनाई जाएगी.
वन मंत्री ने अलवर में पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया कि ईआरसीपी का पानी अलवर तक पहुंचने में अभी पांच—छह साल का समय और लग सकता है. अब बीसलपुर से पानी लाने की योजना की उम्मीद है. शर्मा ने बताया कि अलवर शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए बीसलपुर से पानी लाने की योजना पर जलसंसाधन मंत्री रावत से बात की है. उन्होंने अलवर शहर में पानी लाने की इस योजना पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है. विभाग ने इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही अलवर शहर व जिले में बीसलपुर का पानी मिल सकेगा.
डूंगरी बांध के लिए समझाइश: वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी योजना का पानी भी जिले को मिलेगा. उन्होंने कहा कि आगामी पांच-छह साल में ईआरसीपी का पानी जयसमंद बांध में पहुंच जाएगा. इस योजना का पानी डूंगरी बांध के जरिए आना है और अभी ग्रामीण डूंगरी बांध को लेकर विरोध कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी ग्रामीणों की समझाइश कर व उनके हितों की रक्षा कर ईआरसीपी योजना का पानी अलवर तक लाएंगे. मंत्री शर्मा ने कहा कि अलवर शहर में पानी लाने के लिए राज्य के बजट में सिलीसेढ़ क्षेत्र में बोरिंग कर पानी लाने की योजना की घोषणा की गई है. इस योजना का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिलान्यास भी कर चुके हैं. इस परियोजना के तहत जलदाय विभाग ने सिलीसेढ़ क्षेत्र में बोरिंग के प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही जनप्रतिनिधियों से समझाइश कर सिलीसेढ़ से भी पानी अलवर शहर में लाया जाएगा.