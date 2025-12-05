ETV Bharat / state

वन मंत्री का जूली पर आरोप, कहा- चंबल परियोजना से पानी दिलाने के नाम पर जनता को ठगा

अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने टीकाराम जूली पर चंबल पानी परियोजना को लेकर झूठा वादा करने का आरोप लगाया.

वन मंत्री संजय शर्मा
वन मंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जूली ने अलवरवासियों को चंबल परियोजना से पानी दिलाने का झूठा सब्जबाग दिखाया था. उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव के दौरान टीकाराम जूली ने अपने भाषणों में दावा किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंबल परियोजना से अलवर को पानी दिलाने की योजना को मंजूरी दे दी है और इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन जब मैं मंत्री बना और इस परियोजना की हकीकत जांची तो पता चला कि चंबल परियोजना में अलवर का नाम तक नहीं है. पानी दिलाना तो दूर की बात है.

वन मंत्री ने कहा कि टीकाराम जूली ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह के हाथों इस परियोजना का शिलान्यास कराने की बात कहकर अलवरवासियों को भ्रम में रखा. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया. वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने भले ही अलवरवासियों को पानी के नाम पर भ्रम में रखा हो, लेकिन भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार चंबल परियोजना से अलवर को पानी दिलाने का सपना जरूर पूरा करेगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस विषय पर बात कर योजना स्वीकृत कराई गई है और जल्द ही अलवरवासियों को चंबल का पानी मिलने लगेगा, हालांकि इसमें अभी कुछ समय लगेगा.

वन मंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat Alwar)

इसे भी पढ़ें- वन मंत्री संजय शर्मा बोले- अभी दूसरे प्रदेश से ला रहे बाघ, प्रयास है कि राजस्थान देने वाला बने

शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में वन मंत्री ने कहा कि सिलीसेढ़ से अलवर तक पानी लाने की योजना बेहद महत्वपूर्ण है. बजट घोषणा के तहत इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है. इस साल शहर में करीब 100 नई बोरिंग कराई गई हैं और 80 बोरिंग को गहरा किया गया है, फिर भी उन्होंने माना कि अलवर में पानी की समस्या विकराल बनी हुई है और अभी एक दिन छोड़ एक दिन ही पानी की आपूर्ति हो पा रही है.

केन्द्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने भी दिशा बैठक में जिला प्रशासन को सिलीसेढ़ क्षेत्र में बोरिंग कर पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. वन मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों, जिला प्रशासन व पुलिस के सहयोग से सिलीसेढ़ क्षेत्र में बोरिंग कराकर शहर को पानी उपलब्ध कराया जाएगा. भाजपा सरकार अलवर में पानी की कमी पूरी करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है.

सरिस्का विस्थापन के लिए नया पैकेज जारी: वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व से गांवों के विस्थापन के लिए पुराना पैकेज ग्रामीणों को मंजूर नहीं था. इसी को देखते हुए बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नया पैकेज बनाने की घोषणा की थी. गठित कमेटी ने बेहतर पैकेज तैयार कर दिया है जिसे विभाग ने जारी कर दिया है. अब अधिकारियों की टीमें ग्रामीणों से बात कर रही हैं और जल्द ही उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ विस्थापित किया जाएगा.

TAGGED:

FOREST MINISTER SANJAY SHARMA
ALWAR WATER CRISIS
चंबल परियोजना
सिलीसेढ़ बोरिंग
SANJAY SHARMA ON TIKARAM JULI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.