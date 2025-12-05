ETV Bharat / state

वन मंत्री का जूली पर आरोप, कहा- चंबल परियोजना से पानी दिलाने के नाम पर जनता को ठगा

वन मंत्री संजय शर्मा ( ETV Bharat File Photo )

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जूली ने अलवरवासियों को चंबल परियोजना से पानी दिलाने का झूठा सब्जबाग दिखाया था. उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव के दौरान टीकाराम जूली ने अपने भाषणों में दावा किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंबल परियोजना से अलवर को पानी दिलाने की योजना को मंजूरी दे दी है और इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन जब मैं मंत्री बना और इस परियोजना की हकीकत जांची तो पता चला कि चंबल परियोजना में अलवर का नाम तक नहीं है. पानी दिलाना तो दूर की बात है. वन मंत्री ने कहा कि टीकाराम जूली ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह के हाथों इस परियोजना का शिलान्यास कराने की बात कहकर अलवरवासियों को भ्रम में रखा. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया. वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने भले ही अलवरवासियों को पानी के नाम पर भ्रम में रखा हो, लेकिन भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार चंबल परियोजना से अलवर को पानी दिलाने का सपना जरूर पूरा करेगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस विषय पर बात कर योजना स्वीकृत कराई गई है और जल्द ही अलवरवासियों को चंबल का पानी मिलने लगेगा, हालांकि इसमें अभी कुछ समय लगेगा. वन मंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat Alwar)