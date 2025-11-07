ETV Bharat / state

वन मंत्री केदार कश्यप बोले- कांग्रेस पार्टी में दीपक बैज की स्थिति दुखद, उनके ही नेता कर रहे अपमानित

जगदलपुर: जिले में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी ने कार्यालय में संभागीय गायन कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में संभागभर के भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए. वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की रचना और वंदे मातरम् के प्रभाव को लेकर अपनी बात रखी. मीडिया से बातचीत में कांग्रेस को भी घेरा. उन्होंने कहा कि, पीसीसी चीफ बैज को कांग्रेस ही अपमानित कर रही है.

बैज की दुखद स्थिति: वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की स्थिति वर्तमान में काफी दुखद है. ऐसे स्थिति किसी आदिवासी नेता के साथ न हो ऐसी कामना है. कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी नेताओं को जिस तरफ़ से अपमानित करने का काम किया है. हर मंच पर तिरस्कृत किया गया है.

पहले आदिवासी नेता मोहन मरकाम भी पीसीसी अध्यक्ष थे, जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठकों में अपमानित करते थे. आज भी भूपेश बघेल और अन्य नेता नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं.- केदार कश्यप, वन मंत्री

जगदलपुर जिले में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सहकारी समिति की हड़ताल पर कहा: केदार कश्यप ने कहा कि विगत वर्ष 149 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई. इस साल भी 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी. कुछ मामले प्रदेश के ऑपरेटर और समिति के हैं, जिस पर बातचीत की जा रही है. जल्द समाधान होगा और कोई कार्य प्रभावित नहीं होगा.