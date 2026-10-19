लखीमपुर खीरी के 'फॉरेस्ट मैन' अक्षय मौर्य; 280 वन्यजीवों को बचाया, स्पेक्टकल कोबरा-रसेल वाइपर और मगरमच्छ तक शामिल
विशालकाय अजगर के काटने से अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा, पढ़िए संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:42 PM IST
लखीमपुर खीरी : वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वैसे तो सरकारें कई कदम उठा रही हैं, लेकिन अब भी लोगों में इनके प्रति सहज भाव नहीं है. आबादी के करीब जब भी ये पाए जाते हैं, इन्हें नुकसान पहुंचता है. कई बार तो जान तक ले ली जाती है. ऐसे में लखीमपुर खीरी के अक्षय मौर्य का वन्यजीवों से लगाव अद्भुत है. अक्षय को लोग फॉरेस्टमैन के नाम से भी जानते हैं. अक्षय दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र के रेस्क्यू कर्मी हैं और अब तक 280 वन्यजीवों को बचा चुके हैं. इनमें विषैले सांपों से लेकर मगरमच्छ तक शामिल हैं. अक्षय की इस मुहिम के बारे में जानिए...
अक्षय अपने दो सहयोगियों राजन और मनोज चौरसिया के साथ दिसंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2026 तक सैकड़ों वन्यजीवों को बचाया है. रेस्क्यू के दौरान करीब 15 फीट लंबे भारी-भरकम अजगर और विशालकाय मगरमच्छ से भी सामना हुआ. वन्यजीवों को बचाने में अक्षय घायल तक हो चुके हैं.
अब तक कितने जीवों को बचाया?
दक्षिण निघासन वन रेंज में लोगों के घरों, दुकानों, खेतों और आबादी के आसपास जहरीले सांप या अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है. इसके बाद सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर वन्यजीवों को उनके अनुकूल प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाता है. अक्षय मौर्य के मुताबिक, रेस्क्यू अभियान के तहत अब तक 41 अजगर, 33 धामिन, 25 रसेल वाइपर, 32 कॉमन करैत, 44 भारतीय नाग, 46 स्पेक्टकल कोबरा, 30 मगरमच्छ और चार गिद्धों समेत कुल 280 वन्यजीवों के रेस्क्यू का किया गया है. शेष 25 में फिशिंग कैट और अन्य कम जहरीले प्रजाति के सांप हैं
अजगर के काटने से अस्पताल में होना पड़ा भर्ती
वन्यजीवों का रेस्क्यू करना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही जोखिम भरा भी है. अक्षय बताते हैं कि रेस्क्यू के दौरान कई बार उन्हें भी डर लगता है, लेकिन सावधानी और जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है. एक बार रेस्क्यू के दौरान विशालकाय अजगर ने उनकी कलाई पर काट लिया था. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बावजूद वन्यजीवों को सुरक्षित बचाने का उनका अभियान जारी है.
स्पेक्टकल कोबरा और रसेल वाइपर भी शामिल
रेस्क्यू किए गए वन्यजीवों में बेहद खतरनाक माने जाने वाले स्पेक्टकल कोबरा और रसेल वाइपर भी शामिल हैं. स्पेक्टकल कोबरा के फन के पीछे दो गोल निशानों वाला पैटर्न होता है, जिसके कारण इसे यह नाम मिला. इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जो सीधे Nervous System पर हमला करता है और सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है.
ये सांप आबादी में पहुंच जाएं तो लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. जंगल और खेतों से सटे गांवों में बारिश तथा जलभराव के दौरान घरों में सांपों के निकलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं.
अक्षय की अपील
दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र में अक्षय मौर्य और उनकी टीम मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. अक्षय मौर्य ने लोगों से अपील की है कि घर, खेत, दुकान या सड़क के आसपास सांप, मगरमच्छ अथवा कोई अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. वन विभाग को तत्काल सूचना दें और रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें. वन्यजीवों को बचाने के साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है.
वन दारोगा अखिलेश रावत ने बताया कि जैसे ही लोगों से किसी भी वन्यजीव की आबादी वाले इलाकों या घरों में दिखाई देने की सूचना मिलती है, वहां रेस्क्यूवर अक्षय मौर्य को उनके साथियों के साथ भेजा जाता है. वह सफलतापूर्वक रेस्क्यू अभियान को पूरा करते हैं.
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