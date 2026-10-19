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लखीमपुर खीरी के 'फॉरेस्ट मैन' अक्षय मौर्य; 280 वन्यजीवों को बचाया, स्पेक्टकल कोबरा-रसेल वाइपर और मगरमच्छ तक शामिल

Etv Bharat ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वैसे तो सरकारें कई कदम उठा रही हैं, लेकिन अब भी लोगों में इनके प्रति सहज भाव नहीं है. आबादी के करीब जब भी ये पाए जाते हैं, इन्हें नुकसान पहुंचता है. कई बार तो जान तक ले ली जाती है. ऐसे में लखीमपुर खीरी के अक्षय मौर्य का वन्यजीवों से लगाव अद्भुत है. अक्षय को लोग फॉरेस्टमैन के नाम से भी जानते हैं. अक्षय दक्षिण निघासन वन रेंज क्षेत्र के रेस्क्यू कर्मी हैं और अब तक 280 वन्यजीवों को बचा चुके हैं. इनमें विषैले सांपों से लेकर मगरमच्छ तक शामिल हैं. अक्षय की इस मुहिम के बारे में जानिए...

विनीत कुमार की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) अक्षय अपने दो सहयोगियों राजन और मनोज चौरसिया के साथ दिसंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2026 तक सैकड़ों वन्यजीवों को बचाया है. रेस्क्यू के दौरान करीब 15 फीट लंबे भारी-भरकम अजगर और विशालकाय मगरमच्छ से भी सामना हुआ. वन्यजीवों को बचाने में अक्षय घायल तक हो चुके हैं.