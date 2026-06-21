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माफियाओं के खिलाफ ऊना वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से भरी 10 गाड़ियां जब्त

वन माफियाओं के खिलाफ ऊना वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है.

forest mafia in Una Forest Department Major action
वन माफियाओं के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 2:12 PM IST

4 Min Read
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ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वन संपदा की तस्करी और अवैध कटान पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. वन माफियाओं के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में विभाग की टीमों ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाकर अवैध रूप से लकड़ी की ढुलाई कर रहे 10 वाहनों को जब्त किया है. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बिना अनुमति प्रतिबंधित लकड़ी को विभिन्न क्षेत्रों से ले जाए जाने की जानकारी मिली थी.

वन विभाग की इस कार्रवाई को अवैध वन कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि वन संपदा की चोरी और अवैध परिवहन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पकड़ी गई लकड़ी के स्रोत, इसमें शामिल लोगों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और तेज किए जाएंगे.

forest mafia in Una Forest Department Major action
वन माफियाओं के खिलाफ ऊना वन विभाग की बड़ी स्ट्राइक (ETV Bharat)

ऊना में वन माफियाओं के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक!

हिमाचल प्रदेश के ऊना में वन विभाग ने वन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की है. विभाग ने रात भर चले एक विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान अवैध वन संपदाओं से लदे 10 वाहनों को जब्त किया है. शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि को वन विभाग को प्रतिबंधित और बिना अनुमति वाली लकड़ी की अवैध आवाजाही के संबंध में पुख्ता गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ ऊना के निर्देशानुसार अंब और भरवाईं रेंज में तुरंत विशेष टीमों का गठन किया गया वन विभाग की इन मुस्तैद टीमों ने रात 1 बजे से सुबह 8 बजे तक सघन तलाशी अभियान चलाया. पूरी रात चले इस अभियान के दौरान फील्ड स्टाफ की सतर्कता के कारण कुल 10 वाहनों को पकड़ा गया.

forest mafia in Una Forest Department Major action
वन माफियाओं के खिलाफ ऊना वन विभाग की बड़ी स्ट्राइक (ETV Bharat)

चालकों के पास कोई परमिट नहीं

वन विभाग के डिप्टी कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स विकल्प यादव ने बताया कि, "चेकिंग के दौरान किसी भी वाहन चालक के पास वन उपज के परिवहन से संबंधित कोई वैध परमिट अथवा अनुमति पत्र नहीं पाया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी वाहनों में प्रतिबंधित चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों की कीमती लकड़ियां लदी हुई थीं. वन विभाग ने बिना परमिट के चल रहे इन सभी 10 वाहनों को अपने कब्जे में लेकर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध के मामले दर्ज कर लिए हैं."

अवैध लकड़ी से लोड 10 वाहन जब्त

डिप्टी कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स विकल्प यादव ने कहा कि, भरवाईं रेंज में स्टाफ ने 2 वाहनों को पकड़ा, जो देहरा डिवीजन की ओर से आ रहे थे. वहीं, अंब रेंज में कुल 8 वाहन पकड़े गए, जिनमें से 7 वाहन ऊना डिवीजन और 1 वाहन हमीरपुर डिवीजन से संबंधित पाया गया. वन विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि बरामद लकड़ी निजी भूमि से काटी गई है या फिर सरकारी वन क्षेत्र से. इसके साथ ही लकड़ी के मूल स्रोत और तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए गहन जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है. वन संपदा की सुरक्षा के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे.
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VEHICLES LOADED WITH ILLEGAL TIMBER
FOREST MAFIA IN UNA
ऊना वन विभाग
WOOD SMUGGLING IN UNA

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