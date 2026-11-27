पुलिस ही नहीं, वन विभाग भी हलकान! वन भूमि पर कब्जे और फर्जीवाड़े की बाढ़
forest land Encroachment: सितंबर 2026 में गढ़वाल मंडल की लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में 56 मामलों की समीक्षा की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 5:50 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बढ़ते भूमि विवाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं. अब ऐसे ही प्रकरण वन क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं. स्थित ये है कि ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच रही हैं.जिसके कारण वन महकमे की सिरदर्दी बढ़ रही है.
राजधानी देहरादून में जमीनों से जुड़े विवाद हमेशा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने रहे हैं. जमीनों की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने और विवादित जमीनों पर कब्जे के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. खास बात यह है कि समय के साथ ऐसे मामलों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. अब जमीनों से जुड़े विवाद केवल पुलिस महकमे तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वन क्षेत्रों में भी कब्जे और धोखाधड़ी के मामले वन विभाग के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं.
दरअसल, देहरादून में जमीनों की बढ़ती कीमतों और तेजी से होते शहरी विस्तार के बीच सरकारी और वन भूमि पर कब्जे की शिकायतें भी बढ़ी हैं. कई मामलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों का मालिकाना हक बदलने और वन भूमि को निजी संपत्ति बताकर खरीद-फरोख्त करने के आरोप सामने आए हैं. ऐसे मामलों में वन विभाग को न केवल जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है, बल्कि राजस्व अभिलेखों की जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है.
आंकड़े भी इस चुनौती की गंभीरता को दिखाते हैं. वन विभाग की ओर से एनजीटी में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार मार्च 2024 तक देहरादून वन प्रभाग में करीब 579.80 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण दर्ज था. जून 2023 से शुरू अभियान के तहत 5.72 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी.
दूसरी तरफ जमीनों से जुड़े विवादों की स्थिति भी चिंताजनक है. सितंबर 2026 में गढ़वाल मंडल की लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में 56 मामलों की समीक्षा की गई. इनमें आठ मामलों में एफआईआर दर्ज करने, एक मामले की एसआईटी जांच और 12 मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए. बाकी 35 मामलों में जांच जारी रखने को कहा गया.
वन विभाग के सामने चुनौती सिर्फ अतिक्रमण हटाने की नहीं, बल्कि वन भूमि के वास्तविक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों पर मालिकाना हक जताने वालों पर कार्रवाई करने की भी है. सवाल यह है कि जब जमीनों के फर्जीवाड़े का दायरा वन क्षेत्रों तक पहुंच रहा है तो ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच समन्वय कितना प्रभावी हो पाएगा?
इस मामले पर देहरादून के DFO वैभव सिंह कहते हैं कि वन क्षेत्र में गलत जानकारी देकर जमीनों को बेचकर फ्रॉड किया जा रहा है. ऐसे में लोगों को ज्यादा सजग रहने की जरूरत है. ये मामले समय के साथ बढ़े हैं. जिनके समय से निस्तारण की कोशिश की जाती है.
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