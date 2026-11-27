ETV Bharat / state

पुलिस ही नहीं, वन विभाग भी हलकान! वन भूमि पर कब्जे और फर्जीवाड़े की बाढ़

पुलिस ही नहीं, वन विभाग भी हलकान ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बढ़ते भूमि विवाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं. अब ऐसे ही प्रकरण वन क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं. स्थित ये है कि ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच रही हैं.जिसके कारण वन महकमे की सिरदर्दी बढ़ रही है.

राजधानी देहरादून में जमीनों से जुड़े विवाद हमेशा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने रहे हैं. जमीनों की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने और विवादित जमीनों पर कब्जे के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. खास बात यह है कि समय के साथ ऐसे मामलों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. अब जमीनों से जुड़े विवाद केवल पुलिस महकमे तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वन क्षेत्रों में भी कब्जे और धोखाधड़ी के मामले वन विभाग के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं.