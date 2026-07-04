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रिटायर हुए 60 साल के भारत सिंह तो 'मालिनी' के गले लगकर रोए, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, चर्चा में अनोखा रिश्ता

रिटायरमेंट पर 9 माह की हथिनी और वन दारोगा का लाड़-प्यार ( Etv Bharat )

रामनगर: कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलीफेंट कैंप में एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. 60 वर्षीय वन दारोगा भारत सिंह रावत अपनी सेवानिवृत्ति के मौके पर नौ माह की हथिनी 'मालिनी' से विदा लेते समय उसके पैर छूकर गले लग गए और फूट-फूटकर रो पड़े. यह दृश्य इंसान और वन्यजीव के बीच प्रेम, विश्वास और संवेदनशील रिश्ते की अनूठी मिसाल बन गया. रिटायर हुए भारत सिंह तो भावुक हुआ पल: कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलीफेंट कैंप में आयोजित एक विदाई समारोह उस समय बेहद भावुक हो गया, जब 60 वर्षीय वन दारोगा भारत सिंह रावत अपनी प्रिय हथिनी 'मालिनी' से बिछड़ने के दर्द को रोक नहीं सके. सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन उन्होंने पहले मालिनी के पैर छुए, फिर उसे गले लगाकर फूट-फूटकर रो पड़े. यह दृश्य वहां मौजूद वन अधिकारियों, कर्मचारियों, महावतों और अन्य लोगों को भी भावुक कर गया. हर किसी की आंखें नम थीं और माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत हो गया. रिटायरमेंट पर नन्हीं हथिनी से विदाई रुला गई (Etv Bharat) मालिनी से विदा होते समय निकले आंसू: भारत सिंह रावत का मालिनी से रिश्ता केवल एक वन कर्मचारी और वन्यजीव का ही नहीं था, बल्कि पिता और संतान जैसा बन चुका था. लगभग दस महीने पहले, 4 सितंबर 2025 को कोटद्वार की मालन नदी में एक बेहद कमजोर और मरणासन्न अवस्था में 15 से 20 दिन की हथिनी का बच्चा मिला था. वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू कर उसे कालागढ़ एलीफैंट कैंप पहुंचाया. मालन नदी से मिलने के कारण बाद में उसका नाम 'मालिनी' रखा गया. 9 महीने की है हाथी की बच्ची मालिनी: 19 फरवरी 2026 को वन मंत्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में विधि-विधान के साथ मालिनी का नामकरण संस्कार किया गया. इसके बाद भारत सिंह रावत ने उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. उन्होंने दिन-रात उसकी सेवा की. समय पर दूध पिलाया, दवाइयां दीं और उसके खानपान से लेकर स्वास्थ्य तक हर छोटी-बड़ी जरूरत का विशेष ध्यान रखा. उन्होंने कैंप के कर्मचारियों और सेवादारों को भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मालिनी की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.