ETV Bharat / state

वन आरक्षी प्रशिक्षण सत्र 2026 का दीक्षांत समारोह, 57 फॉरेस्ट गार्ड पास आउट

दीक्षांत समारोह में राजस्थान और उत्तराखंड को 57 नए वन आरक्षी मिले हैं. ये वन आरक्षी वन संपदा और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेंगे.

FOREST GUARD TRAINING SESSION 2026
वन आरक्षी प्रशिक्षण सत्र 2026 का दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी में वन आरक्षी प्रशिक्षण सत्र-2026 के प्रथम बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. छह माह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 57 प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए.

समारोह में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के चेयरमैन एवं पूर्व प्रमुख वन संरक्षक चंद्र प्रकाश गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया. उन्होंने नव नियुक्त वन आरक्षियों से ईमानदारी, अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया.

हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में वन आरक्षी प्रशिक्षण सत्र-2026 के प्रथम बैच का दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया. समारोह में छह माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कुल 57 प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए. इनमें 33 प्रशिक्षु राजस्थान और 24 प्रशिक्षु उत्तराखंड से शामिल रहे.

वन आरक्षी प्रशिक्षण सत्र 2026 का दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)

समारोह में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के चेयरमैन एवं पूर्व प्रमुख वन संरक्षक चंद्र प्रकाश गोयल मुख्य अतिथि रहे. उनके साथ कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी सहित वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी.

वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया. देहरादून वन प्रभाग के प्रशिक्षु गौरव कुमार ने 89.86 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसके अलावा वन वर्धन एवं वन उपभोग, वन अभियांत्रिकी, सामुदायिक वानिकी, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षार्थी और परेड कमांडर जैसी विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को ट्रॉफियां प्रदान की गईं.

मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश गोयल ने कहा वन आरक्षी केवल जंगलों की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन और समाज को प्रकृति के प्रति जागरूक करने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं. उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं से ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपील की. जिससे भविष्य में वन संपदा और पर्यावरण संरक्षण को और अधिक मजबूती मिल सके.

TAGGED:

वन आरक्षी प्रशिक्षण सत्र 2026
उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी
उत्तराखंड को मिले 24 वन आरक्षी
TTARAKHAND GETS 24 FOREST GUARDS
FOREST GUARD TRAINING SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.