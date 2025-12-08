ETV Bharat / state

वनरक्षक भर्ती घोटाला: पेपर लीक मामले की 'मुख्य कड़ी' जबराराम गुजरात से गिरफ्तार

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जबराराम एक साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम था. अब एसओजी ने उसे गुजरात पुलिस की मदद से पकड़ने में सफलता हासिल की है. उसकी तलाश में डीआईजी परिस देशमुख के नेतृत्व में टीम जुटी हुई थी. एसओजी को उसके गुजरात के होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसओजी टीम ने गुजरात पुलिस से संपर्क कर फरार जबराराम को दबोच लिया.

जयपुर: वनरक्षक भर्ती-2020 के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी ने इस मामले की मुख्य कड़ी जबराराम जाट को गुजरात से पकड़ने में सफलता हासिल की है. उसे बांसवाड़ा ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी. उससे पूछताछ में वनरक्षक भर्ती पेपर लीक से जुड़े कई राज सामने आने की संभावना है. एसओजी यह पता लगाने में जुटी है कि जबराराम को आखिर पेपर कहां से मिला. इससे पहले एसओजी ने इस मामले में जितने भी आरोपियों को पकड़ा है. उनकी कड़ी जबराराम तक आकर अटक गई थी. अब उसकी गिरफ्तारी से इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी. जबराराम की गिरफ्तारी पर एसओजी ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

पेपर लीक की मुख्य कड़ी है आरोपी: अब उसे बांसवाड़ा ले जाया गया है, जहां एसओजी के जांच अधिकारी आरोपी से पूछताछ करेंगे. उन्होंने बताया कि आरोपी वनरक्षक भर्ती-2020 के पेपर लीक मामले में अहम कड़ी है. उससे पूछताछ में सामने आएगा कि आखिर पेपर कहां से लीक हुआ और किस-किस ने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी. आरोपी जबराराम सरकारी शिक्षक है और वनरक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद से फरार चल रहा था.

बांसवाड़ा के राजतलाब में दर्ज है मुकदमा: पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा जिले के राजतलाब थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. एसओजी इसकी जांच कर रही है. आरोपी जबराराम बालोतरा जिले के कालवा गांव का निवासी है. वह बाड़मेर जिले के रामजी का गोल गांव की सरकारी स्कूल में अध्यापक पद पर तैनात था. मामले में नाम सामने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था. एसओजी ने पिछले साल उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

उदयपुर में पढ़वाया गया था पेपर: एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि पश्चिमी राजस्थान के कई अभ्यर्थियों को उदयपुर ले जाकर परीक्षा से पहले लीक पेपर पढ़वाया गया था. पेपर के बदले उनसे लाखों रुपए लिए गए. अभ्यर्थियों को इस गिरोह से जुड़े लोगों ने उदयपुर पहुंचाया. जहां पुलिस लाइन के पीछे एक किराए के मकान में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया. इसके बाद गिरोह से जुड़े लोगों ने ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक भी पहुंचाया था.