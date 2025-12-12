वनरक्षक भर्ती पेपर लीक : केडी डॉन की करतूत से अधिकारी भी हैरान, प्रिंटिंग प्रेस से ऐसे चुराया पर्चा
वनरक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड जबराराम और केडी डॉन से पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे.
Published : December 12, 2025 at 2:01 PM IST
जयपुर : राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ी सफलता हासिल की है. वनरक्षक भर्ती-2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी पेपर लीक माफिया की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. इस मामले के मुख्य सूत्रधार जबराराम और उसके सहयोगी केडी डॉन उर्फ खिलान सिंह से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है. अब तक की पूछताछ में पता चला है कि भोपाल की जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा, वहां पेपर के बंडल कड़ी सुरक्षा और सेंसर की निगरानी में रखे गए थे. लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मिलकर केडी डॉन ने बड़े शातिर तरीके से पेपर चुराया कि इसकी लंबे समय तक किसी को भनक तक नहीं लगी. अब एसओजी पेपर चोरी में मदद करने वाले प्रेस के कार्मिकों और अन्य जिम्मेदारों पर शिकंजा कस रही है. वहीं, पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा क पेपर बांसवाड़ा और उदयपुर के साथ ही अन्य कई शहरों में भी अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया था.
प्रिंटिंग प्रेस में पेपर पर कड़ी निगरानी : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, केडी डॉन उर्फ खिलान सिंह भोपाल स्थित रूचि प्रिंटिंग प्रेस में लेबर सप्लाई का काम करता था. इसके आदमी प्रिंटिंग प्रेस में अलग-अलग काम करते थे. प्रेस में छपे हुए पेपर के बंडल कड़ी सुरक्षा में रखे जाते हैं. सेंसर के जरिए हर एक पेपर शीट की मॉनिटरिंग होती है. एक बंडल में जितने पेपर रखे होते हैं. सेंसर की मदद से शीट की थिकनेस के आधार पर उतने ही नंबर डिस्प्ले पर हर समय दिखाई देते हैं. इस बंडल में से एक भी पेपर निकाला जाता तो डिस्प्ले पर नंबर में बदलाव हो जाता और पकड़ में आ जाता कि पेपर निकाला गया है.
इसे भी पढ़ें: वनरक्षक भर्ती-2020 पेपर लीक मामला: भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
शातिर केडी ने निकाली तरकीब : केडी ने पेपर चुराने के लिए एक तरकीब निकाली. अपने साथियों से उसने एक प्रिंटेड पेपर को गंदा करवा दिया. जो परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सकता और नियमानुसार ऐसे गंदे पेपर को नष्ट करना होता है. लेकिन इन्होंने गंदे पेपर की जगह किसी दूसरे पेपर को नष्ट कर दिया और गंदा पेपर केडी डॉन के जरिए जबराराम तक पहुंचाया गया. इससे प्रिंटिंग प्रेस के रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप एक पेपर कम हो गया और वह पेपर प्रेस से बाहर आ गया लेकिन किसी को भनक नहीं लगी.
साजिश में शामिल लोगों पर कसा जाएगा शिकंजा : उन्होंने बताया कि इस साजिश में केडी डॉन के साथ कौन लोग शामिल थे. उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने की कवायद जारी है. इसके साथ ही जबराराम ने किन लोगों की मदद से अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया. इसके लिए किन चैनल्स के जरिए सौदेबाजी की गई. इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने बताया की जांच में सामने आया है कि केडी डॉन ने जबराराम से 23 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था. यह रकम केडी डॉन और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकालने वाले लोगों के बीच बंटी है.
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद करने वालों पर नजर : एडीजी बंसल का कहना है कि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ लोग पेपर चुराने की साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे. ये लोग सीधे तौर पर केडी डॉन के संपर्क में थे. इन्होंने पेपर निकालने में मदद की. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि इस मामले की जानकारी प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कुछ लोगों को भनक लग गई. लेकिन उन्होंने इस गड़बड़ी को अनदेखा किया और सब जानते हुए अनजान बने रहे. ऐसे लोगों को भी इस रकम से हिस्सा मिलने की बात सामने आई है. जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें मदद की या फायदा लिया. उन सभी पर एसओजी की नजर है.
इसे भी पढ़ें: वनरक्षक भर्ती घोटाला: पेपर लीक मामले की 'मुख्य कड़ी' जबराराम गुजरात से गिरफ्तार
पहले भर्ती रद्द, दोबारा परीक्षा का भी पर्चा लीक : एडीजी बंसल ने बताया कि इस मामले में बांसवाड़ा के राजतलाब थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसकी जांच एसओजी कर रही है. कई अभ्यर्थियों और पेपर लीक गिरोह से जुड़े लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस मामले का मुख्य सूत्रधार जबराराम है. उन्होंने बताया वनरक्षक भर्ती का पेपर लीक होने के कारण एक बार भर्ती रद्द हो गई थी. दोबारा हुआ पेपर भी लीक हुआ. जबराराम इस पेपर लीक गिरोह का मास्टरमाइंड है. उसी ने यह पता लगाया कि पेपर कहां प्रिंट होने जा रहा है. वहीं से पेपर लीक की साजिश रची और केडी डॉन की मदद से पेपर लीक करवाया. इस लीक पेपर को उसने कई चैनल के जरिए अभ्यर्थियों को पढ़वाया.
जबराराम कैसे बना टीचर, होगी जांच : अब पता चला है कि वनरक्षक भर्ती का पेपर केवल बांसवाड़ा और उदयपुर में ही नहीं बल्कि भरतपुर, जयपुर, बाड़मेर और अजमेर में भी पेपर लीक हुआ. जबराराम ने इसमें कई अन्य लोगों की भी मदद ली. जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. उनका कहना है कि जबराराम सरकारी शिक्षक है. एसओजी हर एंगल से जांच कर रही है. जबराराम और उसका बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी खंगाली जा रही है. सभी बातों पर अनुसंधान किया जा रहा है. जिसमें यह भी शामिल है कि उसने कहीं धांधली से तो सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल नहीं की.