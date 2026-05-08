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वनपाल भर्ती परीक्षा 28 जून को, योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अंतिम मौका

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 259 पदों पर वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है. इस परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को किया जाएगा. ये परीक्षा राज्य के 38 जिलों में आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने अब ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया है, जिन्होंने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन किया है या फिर जो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, समय से नाम वापस लेने वाले अभ्यर्थी न सिर्फ संसाधन बचाएंगे, बल्कि खुद पर लगने वाली पेनल्टी से भी बचेंगे. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा से नाम वापस लेने के लिए अभ्यर्थियों को 14 मई से 16 मई तक का समय दिया है, जिसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन वापस ले सकेंगे. बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों को SSO Portal पर लॉगिन कर Recruitment Portal के My Recruitment Section में जाकर संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक करना होगा. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त माना जाएगा. बाद में दोबारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसे भी पढ़ें- आरपीएससी: एसआई भर्ती परीक्षा-2021 अब होगी दोबारा लेकिन नयों को 'नो एंट्री'