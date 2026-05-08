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वनपाल भर्ती परीक्षा 28 जून को, योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अंतिम मौका

आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त माना जाएगा.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 259 पदों पर वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है. इस परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को किया जाएगा. ये परीक्षा राज्य के 38 जिलों में आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने अब ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया है, जिन्होंने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन किया है या फिर जो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, समय से नाम वापस लेने वाले अभ्यर्थी न सिर्फ संसाधन बचाएंगे, बल्कि खुद पर लगने वाली पेनल्टी से भी बचेंगे.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा से नाम वापस लेने के लिए अभ्यर्थियों को 14 मई से 16 मई तक का समय दिया है, जिसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन वापस ले सकेंगे. बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों को SSO Portal पर लॉगिन कर Recruitment Portal के My Recruitment Section में जाकर संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक करना होगा. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त माना जाएगा. बाद में दोबारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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वित्तीय बोझ होगा कम: ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं उनके हटने से खर्च और व्यवस्थाओं पर नियंत्रण होगा. परीक्षा प्रबंधन भी आसान रहेगा. उन्होंने बताया कि जब हजारों अभ्यर्थी आवेदन भरकर परीक्षा में शामिल ही नहीं होते, तो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ता है और शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है. समय रहते आवेदन वापसी से सभी पक्षों को राहत मिलती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विज्ञापन में निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी यदि तय अवधि में आवेदन वापस नहीं लेते हैं तो पात्रता जांच के बाद उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन सावधानीपूर्वक वापस लेने की सलाह दी गई है.

लगेगी पेनल्टी: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में लगातार 2 भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) और ऑनलाइन आवेदन सुविधा ब्लॉक करने का प्रावधान है. इसे अनलॉक करने के लिए 750 रुपए का पेनल्टी शुल्क देना होगा. दोबारा अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 1500 रुपए तक बढ़ जाएगी. ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक नहीं कराना चाहेगा.

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