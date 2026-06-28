रांची के सोनाहातू में वज्रपात से फॉरेस्ट गार्ड की मौत, दो वनकर्मी घायल
रांची के सोनाहातू में वज्रपात से फॉरेस्ट गार्ड की मौत हो गयी है.
Published : June 28, 2026 at 8:03 PM IST
रांचीः जिला के सोनाहातू थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से खूंटी वन प्रमंडल के बुंडू वन प्रक्षेत्र में पदस्थापित फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव की मौत हो गई. इस हादसे में वाहन चालक समेत एक अन्य वनकर्मी घायल हो गए. दोनों घायलों का इलाज चल रहा है.
निरीक्षण के दौरान हुआ हादसा
सोनाहातू थाना क्षेत्र के काला महादेव के समीप हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए वॉच टावर का निर्माण कराया जा रहा है. रविवार दोपहर फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव अपने दो साथियों के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जन के साथ वज्रपात हो गया. आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रोशन श्रीवास्तव अचेत होकर गिर पड़े. वहीं, वाहन चालक और एक अन्य वनकर्मी भी घायल हो गए.
सीएचसी से देवनिका अस्पताल ले जाया गया
इस घटना के बाद तीनों को तत्काल सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने रोशन श्रीवास्तव को मृत घोषित कर दिया. हालांकि, साथ मौजूद वनकर्मियों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रांची के देवनिका अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोबारा जांच के बाद भी उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया, घायल दोनों वनकर्मियों का इलाज जारी है.
क्या बोले डीएफओ
खूंटी के डीएफओ दिलीप कुमार यादव ने बताया कि रविवार दोपहर वन विभाग की टीम काला महादेव के पास बन रहे वॉच टावर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गई थी. इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गया. घटना में फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक और एक अन्य वनकर्मी घायल हो गए.
पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार
इस घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. वहीं, वन विभाग की ओर से पूरे मामले की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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