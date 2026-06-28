ETV Bharat / state

रांची के सोनाहातू में वज्रपात से फॉरेस्ट गार्ड की मौत, दो वनकर्मी घायल

रांचीः जिला के सोनाहातू थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से खूंटी वन प्रमंडल के बुंडू वन प्रक्षेत्र में पदस्थापित फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव की मौत हो गई. इस हादसे में वाहन चालक समेत एक अन्य वनकर्मी घायल हो गए. दोनों घायलों का इलाज चल रहा है.

निरीक्षण के दौरान हुआ हादसा

सोनाहातू थाना क्षेत्र के काला महादेव के समीप हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए वॉच टावर का निर्माण कराया जा रहा है. रविवार दोपहर फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव अपने दो साथियों के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जन के साथ वज्रपात हो गया. आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रोशन श्रीवास्तव अचेत होकर गिर पड़े. वहीं, वाहन चालक और एक अन्य वनकर्मी भी घायल हो गए.

सीएचसी से देवनिका अस्पताल ले जाया गया

इस घटना के बाद तीनों को तत्काल सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने रोशन श्रीवास्तव को मृत घोषित कर दिया. हालांकि, साथ मौजूद वनकर्मियों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रांची के देवनिका अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोबारा जांच के बाद भी उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया, घायल दोनों वनकर्मियों का इलाज जारी है.

क्या बोले डीएफओ