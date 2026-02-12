वन महकमे ने की फायर मिटिगेशन पर सबको साधने की कोशिश, विभागों के HOD की गैर मौजूदगी बनी चर्चा
फॉरेस्ट फायर हर साल एक बड़ी चुनौती बन जाती है, इस बार मौसम की बेरुखी और कम बारिश ने वनाग्नि का खतरा बढ़ा दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 12, 2026 at 9:53 AM IST
देहरादून: वन अनुसंधान संस्थान (FRI) देहरादून में वन विभाग ने विभिन्न विभागों और संस्थाओं के साथ एक महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की थी. इस बैठक में करीब 31 विभागों और संस्थानों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (HOD) को आमंत्रित किया गया था. इनमें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर, USAC के निदेशक, UCOST के महानिदेशक, एसडीआरएफ और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की आईजी, स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक, पंचायती राज और शिक्षा विभाग की निदेशक, उरेडा और कृषि विभाग के निदेशक जैसे कई बड़े अधिकारी शामिल थे.
लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन 31 में से अधिकांश HOD खुद बैठक में नहीं पहुंचे. अधिकतर ने अपनी जगह अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिया. फॉरेस्ट फायर जैसे संवेदनशील और राज्यव्यापी संकट पर इतनी अहम बैठक में शीर्ष अधिकारियों की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए. माना जा सकता है कि कुछ अधिकारियों की व्यस्तताएं रही होंगी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर अनुपस्थिति यह दिखाती है कि कई विभागों के लिए फॉरेस्ट फायर अभी भी प्राथमिकता की सूची में ऊपर नहीं है.
बैठक के दौरान सभी विभागों से यह चर्चा की गई कि जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने और उस पर काबू पाने में वे किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां बड़ी आबादी जंगलों पर निर्भर है और पर्यावरणीय संतुलन बेहद नाजुक है, वहां फॉरेस्ट फायर सिर्फ वन विभाग का नहीं बल्कि पूरे शासन-प्रशासन का साझा मुद्दा है. इसके बावजूद शीर्ष स्तर पर समन्वय की कमी इस प्रयास को कमजोर करती नजर आई.
इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत ने प्रमुख वन संरक्षक हॉफ रंजन कुमार मिश्रा से बात की. उन्होंने माना कि यदि सभी विभागों के HOD खुद आते तो अच्छा होता. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी आए, उनके साथ बेहतर तालमेल बनाकर चर्चा की गई और सकारात्मक सुझाव भी मिले. आरके मिश्रा के अनुसार वन विभाग की कोशिश है कि हर स्तर पर सहभागिता बढ़े ताकि फॉरेस्ट फायर से निपटने की रणनीति और मजबूत हो सके.
वहीं मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि सुशांत पटनायक ने बताया कि इस बार वन विभाग ने अपनी तैयारियां पहले से ज्यादा पुख्ता की हैं. विभाग ने संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली है, फायर वॉचरों की तैनाती बढ़ाई गई है और तकनीकी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है. पटनायक के मुताबिक, जब बाकी विभाग भी पूरी गंभीरता से साथ आएंगे तो जंगलों की आग पर काबू पाने के प्रयास और असरदार होंगे.
अच्छी बात यह है कि बैठक में शामिल हुए कुछ विभागों ने अपनी तकनीकी क्षमता और संसाधनों को फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट से जोड़ने की बात कही. USAC जैसे संस्थान सैटेलाइट और जियोस्पेशियल डेटा के जरिए आग की निगरानी में मदद कर सकते हैं. वहीं आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग फील्ड लेवल पर तेजी से रिस्पॉन्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग आग से प्रभावित इलाकों में मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित कर सकता है, जबकि पंचायती राज और शिक्षा विभाग जन जागरूकता में योगदान दे सकते हैं.
इस समन्वय को जमीन पर परखने के लिए 18 फरवरी को एक मॉक ड्रिल भी प्रस्तावित है. इस ड्रिल में सभी विभाग मिलकर फील्ड में यह अभ्यास करेंगे कि जंगलों में आग लगने की स्थिति में किस तरह से समन्वित तरीके से कार्रवाई की जाए. मॉक ड्रिल का मकसद सिर्फ तैयारी दिखाना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि वास्तविक हालात में कहां-कहां कमियां रह जाती हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए. उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सिर्फ पेड़ों के जलने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जैव विविधता, वन्यजीव, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी गहरा असर डालता है. हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है और जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं. ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए केवल वन विभाग की मेहनत काफी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को एकजुट होकर काम करना होगा.
वन महकमा इस बार जिस तरह से पहल कर रहा है, वह निश्चित तौर पर सराहनीय है. लेकिन जब बाकी विभागों के शीर्ष अधिकारी खुद गंभीरता नहीं दिखाएंगे, तो जमीनी स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ सकता है. फॉरेस्ट फायर जैसी आपदा को रोकने के लिए जरूरी है कि नीति निर्माण से लेकर फील्ड एक्शन तक हर स्तर पर समान जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो. उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर को लेकर इस बार तैयारी पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन यह तभी कारगर साबित होगी जब सभी विभाग इसे सिर्फ वन विभाग का मुद्दा मानने के बजाय राज्य की सामूहिक जिम्मेदारी समझें. वरना एक तरफ वन महकमा आग बुझाने में जुटा रहेगा और दूसरी तरफ सिस्टम की सुस्ती पूरे प्रयासों पर पानी फेर सकती है.
