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उत्तराखंड में दिखा खौफनाक मंजर, आवासीय बस्ती के करीब पहुंची जंगल की आग, बमुश्किल पाया काबू

आवासीय बस्ती के करीब पहुंची जंगल की आग ( Photo-ETV Bharat )

चमोली: फायर सीजन में उत्तराखंड के जंगल आग से धधक रहे हैं. जंगल की भीषण आग की लपटें और धुएं के गुबार ने वन विभाग व लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है. आग आवासीय बस्ती के करीब तक पहुंच रही है. जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है. कुछ ऐसा ही चमोली जनपद में देखने को मिला, यहां जंगल की आग आवासीय बस्ती के समीप तक पहुंची गई, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. चमोली जनपद के थराली विकासखंड अंतर्गत लोल्टी गांव के चकोरिधार तोक के पास अचानक लगी आग ने कुछ समय के लिए ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. तेज आंधी-तूफान के बीच लगी आग तेजी से फैलते हुए आवासीय बस्ती की ओर बढ़ने लगी, लेकिन समय रहते वन विभाग और स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. जानकारी के अनुसार चकोरिधार क्षेत्र में अज्ञात कारणों से जंगल और घास के क्षेत्र में आग भड़क उठी. आग की लपटें तेज हवा के कारण तेजी से फैलने लगी, स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गई.