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पौड़ी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंची जंगल की आग, लोगों में मची अफरातफरी

पौड़ी: जनपद पौड़ी के देवप्रयाग क्षेत्र में जंगल की भीषण आग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. बाह बाजार के निकट जंगल में लगी आग धीरे-धीरे रिहायशी इलाकों और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रघुनाथ कीर्ति परिसर तक पहुंचने लगी, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया. देर शाम तक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती रहीं और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना रहा. काफी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया जा सका, जिसके बाद परिसर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

जानकारी के अनुसार देवप्रयाग नगरपालिका के वार्ड संख्या चार स्थित बाह बाजार क्षेत्र में यह आग सौड़ गांव की ओर से फैलते हुए पहुंची. इससे पहले भी नृसिंहाचल पर्वत पर जंगल में लगी आग को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर के अध्यापकों और वन विभाग की टीम ने करीब चार घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बुझाया था. लेकिन दो दिन बाद एक बार फिर आग गांव की ओर से आग धीरे-धीरे परिसर की दिशा में बढ़ने लगी. स्थिति गंभीर होती देख परिसर प्रशासन ने तुरंत वन विभाग, दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी.

ढालदार और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण आग बुझाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वन विभाग के कर्मचारियों ने एक ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश की और काफी हद तक सफलता भी मिली. लेकिन दूसरी ओर तेज हवा के कारण आग तेजी से भड़क उठी और बेकाबू हो गई. दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल तक पाइप नहीं पहुंच पाने के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ. स्थिति को गंभीर को देखते हुए परिसर प्रशासन ने एहतियातन छात्रों और कर्मचारियों से आवास खाली करा दिए. छात्रावास के ऊपर उठती आग की ऊंची लपटों को देखकर छात्र और कर्मचारी सहम गए. कुछ ही देर में आग बाह बाजार के ऊपर स्थित जंगल तक पहुंच गई और तेजी से बस्ती की ओर बढ़ने लगी.