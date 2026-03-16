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गर्मी के शुरुआत में ही GPM जिले के जंगलों में लग रही आग, पेड़ों के साथ ही वन्य जीवों को भी नुकसान

GPM जिले के राम वनक्षेत्र में करीब 2KM का इलाका आग की चपेट में है. हालांकि वन विभाग का कहना है, स्थिति नियंत्रण में है.

Forest fire GPM
गर्मी के शुरुआत में ही GPM जिले के जंगलों में लग रही आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 16, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: गर्मी की शुरुआत के साथ ही जिले के मरवाही वनमंडल के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं. जंगलों में लगी आग से जहां वन्य जीवों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं छोटे-छोटे पेड़-पौधों और वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है. लगातार लग रही आग से जंगलों को व्यापक क्षति पहुंचने की आशंका बढ़ती जा रही है, जिससे वन विभाग की चिंता भी बढ़ गई है.

जंगलों में लग रही आग, वन विभाग का कहना है, स्थिति नियंत्रण में है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राम वन क्षेत्र के जंगलों में लगी आग

जानकारी के अनुसार तरईगांव गांव के पास स्थित राम वन क्षेत्र के जंगलों में लगी है. मामला मरवाही वन मंडल के गौरेला परिक्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 किलोमीटर तक का जंगल आग की चपेट में है और तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है. आग की लपटों के कारण जंगल के कई हिस्सों में सूखी घास, झाड़ियां और छोटे पौधे जलकर नष्ट हो रहे हैं.

जंगलों में लगी आग से वन्य जीवों के सुरक्षित ठिकाने भी प्रभावित हो रहे हैं. कई बार आग की वजह से छोटे वन्य जीवों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया तो जंगल के बड़े हिस्से को भारी नुकसान हो सकता है.

वन विभाग ने कहा, स्थिति नियंत्रण में

वन विभाग का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. मरवाही वन मंडल अधिकारी ग्रीष्मी चांद के अनुसार वन मंडल के कुछ क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है. जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है, तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा जाता है.

Forest fire GPM
जंगलों में लग रही आग, पेड़ों के साथ ही वन्य जीवों को भी नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विशेष निगरानी रख रहा विभाग

वन विभाग के फायर वॉचर और बीट गार्ड की मदद से आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के अन्य वन मंडलों की तुलना में मरवाही वन मंडल में जंगलों में आग की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. हालांकि बढ़ती गर्मी और सूखे मौसम के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाओं की आशंका बनी हुई है, जिसे देखते हुए वन विभाग सतर्कता बरत रहा है और जंगलों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है.

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