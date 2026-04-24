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पिथौरागढ़ में धधक रहे जंगल, अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य में भी वनाग्नि, आफत में वन्यजीवों की जान

जंगलों की आग से निकलने वाले धुएं से सांस की खतरनाक बीमारी, कैंसर समेत कई घातक बीमारियां हो सकती हैं. बुजुर्गों के लिए जंगलों का धुआं बेहद खतरनाक है, लिहाजा इससे बचाव किया जाना चाहिए. -सिद्धार्थ पाटनी, डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र-

जंगलों से निकल रहा जानलेवा धुआं: 15 फरवरी से 15 जून तक का फायर सीजन प्रदेश के जंगलों के लिए बेहद संवेदनशील होता है. शीतकाल में यदि अच्छी वर्षा और बर्फबारी हो जाए, तो जंगलों में आग लगने की अवधि पीछे खिसक जाती है. मगर इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा बर्फबारी की बेरुखी के परिणाम गर्मी के मौसम के शुरुआत में ही नजर आने लगे हैं. अप्रैल में ही अनियंत्रित रूप से सामने आ रही वनाग्नि की घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. इससे पहाड़ों पर चारों और धुआं छाया हुआ है. जंगलों में लगी आग जहां एक तरफ वायुमंडल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है, तो वहीं इंसानों के स्वास्थ्य के लिए इसका धुआं बेहद खतरनाक साबित हो रहा है. बेरीनाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि-

ईटीवी भारत ने मौके पर जाकर जाना हाल: ईटीवी भारत की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देखा कि वनाग्नि को बुझाने के लिए पूर्व में की गई तैयारी और माॅक ड्रिल पर पर कितनी सच्चाई है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर जंगल जल रहे थे. कुछ स्थानों पर वन विभाग कर्मी पुराने आग बुझाने के तरीके से आग बुझा रहे थे. अन्य कई जगह आग बुझाता हुआ कोई नहीं दिखाई दे रहा था.

पिथौरागढ़ में भीषण वनाग्नि: गर्मियां शुरू होते ही पिथौरागढ़ समेत जिले के अधिकांश जंगलों में आग लगने की घटनाओं मैं तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र के जंगलों में पिछले एक सप्ताह से आग लगी हुई है. आग से जंगल जलकर खाक हो गए हैं. बेरीनाग, गंगोलीहाट, गणाई, थल, डीडीहाट, मुनस्यारी, धारचूला सहित बागेश्वर जनपद के धरमघर, कपकोट, कांडा और गरुड़ क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी है. इससे अमूल्य वन संपदा जलकर खाक हो रही है. वहीं दूसरी ओर वायुमंडल और इंसानों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है. जंगल आग उगल रहे हैं. वनाग्नि के कारण चारों तरफ धुआं छाया हुआ है. जंगलों की लगी आग का धुला नगरों तक फैल चुका है. इन हालात ने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है.

पिथौरागढ़: गर्मियां बढ़ते ही प्रदेश के जंगल एक बार फिर से धधक उठे हैं. आग की इतनी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ रही है कि जंगल के आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं. अस्कोट का कस्तूरी मृग अभयारण्य भी वनाग्नि की चपेट में है. हर साल जंगलों की आग गर्मियों में आपदा जैसे हालात पैदा कर देती है. इससे बड़े-बड़े जंगल तो तबाह होते ही हैं, साथ ही इन वनों में मौजूद वनस्पतियां भी प्रभावित होती हैं. ईटीवी भारत ने पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न जंगलों में लग रही आग के हालात का ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया.

आग बुझाने के पारंपरिक तरीकों को भूला वन महकमा: नई फायर लाइन बनाने में रुचि नहीं होने से हर साल वनाग्नि की समस्या विकराल होती जा रही है. वनाग्नि के नाम पर हर साल सरकार और वन विभाग करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही निकलता है. प्रदेश का वन विभाग भी अन्य देशों की तरह जंगल की आग पर काबू पाने के नये-नये तरीके खोज कर रहा है, लेकिन सालों पुरानी तरकीब भूलता जा रहा है. इसका परिणाम वन्यजीवों और प्रदेश की जनता को भुगताना पड़ रहा है.

वन महकमा आग बुझाने में सफल नहीं हो पा रहा है (Photo- ETV Bharat)

फायर लाइन तैयार करने में देरी: वन विभाग तब सक्रिय होता है, जब जंगलों में आग की घटनाएं शुरू हो जाती हैं और आनन-फानन में फायर लाइन को साफ करने का काम विभाग के कर्मचारी करते हैं. 100, 50 और 30 फीट के साथ ही सड़कों के किनारे भी फायर लाइन तैयार होती हैं. राज्य में फायर लाइन की स्थिति देखें तो 2876.49 किलोमीटर क्षेत्र में 100 फीट की फायर लाइन बनी हुई है. 50 फीट की फायर लाइन की लंबाई 2520 किलोमीटर है, जबकि 30 फीट की फायर लाइन 1333.43 किलोमीटर पर फैली हुई है. क्षेत्र के लिहाज से देखें तो कुमाऊं जोन में करीब 3000 किलोमीटर क्षेत्र में फायर लाइन है. गढ़वाल जोन में करीब 2500 किलोमीटर फायर लाइन है. वन्यजीव क्षेत्र में 1100 किलोमीटर फायर लाइन है.

पाबंदी भी समस्या का कारण: राज्य में फायर लाइन बनाने को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं. 1000 मीटर से ऊपर स्थानों पर पेड़ों के काटने को लेकर रोक है. लिहाजा यहां नई फायर लाइन नहीं बनाई जा सकती. उधर, वन विभाग जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए 12 महीने काम नहीं करता. इस कारण प्रदेश में करीब 12 हजार से ज्यादा किलोमीटर की फायर लाइन को साफ नहीं किया जाता. जबकि राज्य में चीड़ के जंगल बहुतायत में हैं. इनकी पत्तियां फायर लाइन पर इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे फायर लाइन का महत्व ही खत्म हो जाता है.यही नहीं फायर लाइन पर कई जगह पेड़ भी उग गए हैं और इनको न काट पाने की पाबंदी के चलते यह पारंपरिक तरीका फेल होता जा रहा है.

वनाग्नि से काफी नुकसान हो रहा है (Photo- ETV Bharat)

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर फायर के लिए कोई उपाय नहीं होने का आरोप लगाया

पूर्व दर्जा राज्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू ने बताया कि गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गये हैं. कई स्थानों पर उन्होंने खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आग बुझाने का कार्य भी किया. सरकार के द्वारा सिर्फ आग बुझाने खोखले दावे किये जा रहे हैं. धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने भी प्रदेश को जंगल की आग बुझाने में पूरी तरह फेल होने का आरोप लगाते हुए वन सम्पदा नष्ट होने के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य भी वनाग्नि की चपेट में: वन क्षेत्र के तहत आने वाला अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य पिछले 10 दिनों से धधक रहा है. अभयारण्य में भीषण आग लगने से क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ कस्तूरा मृग के जीवन पर खतरा मंडरा गया है. अभयारण्य से पिछले 10 दिनों से लगातार धुआं उठ रहा है. वनाग्नि ने अभयारण्य के बड़े दायरे को अपनी चपेट में लिया है. हजारों हेक्टेयर में फैले इस जंगल में कस्तूरी मृग के अलावा भालू, तेंदुआ, हिरन आदि दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी है. वनाग्नि से इन वन्यजीवों के जीवन पर भी संकट आ गया है. वहीं बहुमूल्य वन संपदा को भी आग से खासा नुकसान पहुंच रहा है. यदि क्षेत्र के जंगलों में लगी आग से वन्यजीव आबादी इलाके में पहुंचे तो इससे मानव जीवन को भी खतरा हो सकता है.

फायर लाइन बनाने में देरी हुई है (Photo- ETV Bharat)

दुर्लभ कस्तूरी मृगों की जान पर खतरा: दुर्लभ वन्य जीवों के शिकार के लिए लगाई जाती है आग अभयारण्य क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं पूर्व में भी सामने आ चुकी हैं. कस्तूरी मृग सहित अन्य दुर्लभ वन्यजीवों के शिकार के लिए शिकारी यहां के जंगलों में आग लगाते हैं. वन विभाग हर बार शिकारियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता है. हैरानी है कि अब तक न तो कोई शिकारी और ना ही आग लगाने वाला वन विभाग की पकड़ में आ सका है. ऐसे में वन विभाग के जंगलों को आग से बचाने और वन्यजीवों की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं.

वनाग्नि का धुआं शहरी इलाकों में भी पहुंच रहा है (Photo- ETV Bharat)

फॉरेट रेंज ऑफिसर ने ये कहा: ईटीवी भारत ने जब इस बारे में वन क्षेत्राधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि-

जंगलों में लग रही आग को बुझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. जहां से भी आग लगने की सूचना मिल रही है, वहां पर टीम जा रही है. जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. लोगों से जंगलों की आग को बुझाने में सहयोग करने की अपील की है.

-चंदा मेहरा, वन क्षेत्राधिकारी, बेरीनाग-

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