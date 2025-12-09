ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग मयकोटी क्षेत्र में सर्दियों में जंगलों में लगी आग, काबू करने में वन विभाग के छूटे पसीने

मयकोटी क्षेत्र के जंगलों में लगी आग से लाखों की वन सम्पदा राख, दिसम्बर माह में जंगलों में आग लगने से पर्यावरणविद चिंतित.

Rudraprayag forest fire
मयकोटी क्षेत्र के जंगलों में लगी आग (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 9, 2025 at 9:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: जिला मुख्यालय से मात्र 15 किमी की दूरी पर राइंका मयकोटी क्षेत्र के जंगलों में आग की घटना से लाखों की वन सम्पदा राख हो गयी है. जिससे क्षेत्र में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है. इस तरह जंगलों में आग लगाये जाने से वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और वे ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी इलाकों में भी पहुंच रहे हैं. ऐसे में जंगलों में आग की घटना के बाद शीघ्रता से कार्रवाई की जरूरत है.

गौर हो कि रुद्रप्रयाग मयकोटी क्षेत्र ठंड के मौसम में जंगलों में आग धधक रही है. जंगल में आग लगने के बाद वन्यजीव सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं. बीते दो दिनों से मयकोटी क्षेत्र का जंगल धूं-धूं कर जल रहा है. दिसम्बर महीने में जंगलों में आग लगने से पर्यावरणविद भी खासे चिंतित नजर आ रहे हैं, जबकि वन विभाग की सक्रियता सवाल उठा रही है. जंगलों में आग लगने से लाखों की वन सम्पदा राख हो रही है और ग्रामीण जनता दूर से अपने जंगलों को जलता देख रही है. जंगलों में आग लगने से धुआं उठ रहा है, जो पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है. वाहन चालकों को भी आग लगने की घटना से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सर्दियों में आग से धधक रहे रुद्रप्रयाग के जंगल (Video-ETV Bharat)

सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बिष्ट ने बताया कि राइंका मयकोटी के आसपास के जंगलों में आग लगी हुई है. दो दिनों से क्षेत्र के जंगलों में आग लगी हुई है और वन विभाग आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है. सड़क किनारे के जंगलों में लगी आग तक को नहीं बुझाया जा रहा है. ऐसे में वाहन चालकों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि समय रहते वन विभाग को आग बुझाने के प्रयास करने चाहिए.

Rudraprayag forest fire
आग लगने से पर्यावरणविद चिंतित. (Photo-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि असामाजिक लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं जंगली जानवर भी ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में आकर आदमखोर बन गए हैं. वहीं, प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि जंगलों में आग लगने की सूचना के बाद टीम को मौके के लिए रवाना किया जाता है. कई जगहों पर ऐसा होता है, जहां पहुंचने के लिए कठिन रास्तों को पार करना पड़ता है. मयकोटी क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं.

पढ़ें:

TAGGED:

मयकोटी क्षेत्र जंगल आग
रुद्रप्रयाग जंगल आग
MAYKOTI AREA FOREST FIRE
RUDRAPRAYAG LATEST NEWS
RUDRAPRAYAG FOREST FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.