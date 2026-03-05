चमोली: चेपड़ों के जंगलों में धधकी भीषण आग, काबू पाने में वन विभाग के छूटे पसीने

चमोली: चेपड़ों के जंगलों में धधकी भीषण आग, काबू पाने में वन विभाग के छूटे पसीने
उत्तराखंड में जंगल आग से फिर धधकने लगे हैं. चेपड़ों और सौगाव गांव में लगी आग से बहुमूल्य वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है.
थराली: बदरीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत मध्य पिंडर रेंज में चेपड़ों और सौगाव गांव के जंगल में भयंकर आग लगी हुई है. यह आग चेपड़ों, खाड़ीबगड़, सौगांव जूनिधार और गोठिंडा के जंगलों तक फैल गई है. जिससे चेपड़ों गांव के गौशालाओं को खतरा पैदा हो गया है और ऊपर की तरफ आग की लपटें जूनिधार गांव तक पहुंच गई हैं. आग ने लगभग कई हेक्टेयर जंगल को अपने आगोश में ले लिया है. जिससे वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है.
घटना की सूचना पर अग्नि शमन कर्मचारी और वन विभाग की टीम भी लाचार दिख रही है. खड़ी चट्टान और घने चीड़ के जंगलों में आग की लपटें काफी फीट तक जा रही है. आग लगने से जलते हुए पेड़ और पत्थर स्टेट हाईवे थराली देवाल मोटर मार्ग पर भी गिर रहे हैं. जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों और राहगीरों के लिए भी खतरा बना हुआ है.
मध्य पिंडर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मनोज देवराड़ी का कहना है कि आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है. लेकिन रात होने और चट्टानों से लगातार पत्थर, पेड़ गिरने से आग पर काबू पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आग की लपटों में कई छोटे-बड़े पेड़ जल गए हैं और जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है.
उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगाने वाले शरारती तत्वों का पता किया जा रहा है. आखिरकार जंगल में आग कैसे लगी जिसकी पड़ताल तेज कर दी गई है.जिसमें बहुमूल्य वनस्पति जलकर खाक हो गई है. वहीं आग लगने के कारण पूरे क्षेत्र में धुंध छा गई है. जिससे आंखों में जलन और श्वास के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन खड़ी पहाड़ियां होने के कारण आग पर काबू पाना वन विभाग के कर्मचारियों लिए भी चुनौती बना हुआ है. आग की चपेट से चीड़ का जंगल पूरी तरह जल चुका है.
