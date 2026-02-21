ETV Bharat / state

जल्द लॉन्च होगा वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष मैनेजमेंट एप, जानिये इसकी खासियत

रामनगर: मानव-वन्यजीव संघर्ष व वनाग्नि की शिकायतों को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. WWF-India और उत्तराखंड वन विभाग संयुक्त रूप से एक मोबाइल एप्लीकेशन परियोजना पर काम कर रहे हैं. जिसका उद्देश्य शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटाइज करना है. पिछले दो वर्षों से इस एप का सक्रिय विकास किया जा रहा है. रामनगर में वन विभाग के सहयोग से इसका पायलट परीक्षण किया गया. जिससे इसकी व्यवहार्यता, उपयोग में सरलता और फील्ड स्तर पर प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके.

उत्तराखंड वन मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी इस परियोजना की शुरुआत से ही WWF टीम के साथ समन्वय में जुड़े हुए हैं. पायलट टेस्टिंग के दौरान अधिकारियों और फील्ड स्टाफ से प्राप्त फीडबैक को विधिवत दर्ज किया गया. जिसे एप्लिकेशन को और अधिक प्रभावी व कुशल बनाने में शामिल किया जाएगा.

डॉ. साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने कहा पूरे उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर विभाग और राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने बताया फायर वॉचर की तैनाती, सुरक्षा कवच, बीमा और स्टाफ डिप्लॉयमेंट जैसे कई प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. अब तकनीक के माध्यम से वनाग्नि की त्वरित सूचना और प्रभावी रिस्पॉन्स सिस्टम विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में WWF-India द्वारा विकसित एक फायर अलर्ट डैशबोर्ड का भी रामनगर में प्रस्तुतीकरण किया गया. जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और पश्चिमी वृत्त के अधिकारी शामिल हुए.