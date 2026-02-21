जल्द लॉन्च होगा वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष मैनेजमेंट एप, जानिये इसकी खासियत
डैशबोर्ड में आवश्यक सुधारों को लेकर सुझाव दिए गए हैं. उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में यह प्रणाली पूरी तरह तैयार हो जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 21, 2026 at 1:13 PM IST
रामनगर: मानव-वन्यजीव संघर्ष व वनाग्नि की शिकायतों को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. WWF-India और उत्तराखंड वन विभाग संयुक्त रूप से एक मोबाइल एप्लीकेशन परियोजना पर काम कर रहे हैं. जिसका उद्देश्य शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटाइज करना है. पिछले दो वर्षों से इस एप का सक्रिय विकास किया जा रहा है. रामनगर में वन विभाग के सहयोग से इसका पायलट परीक्षण किया गया. जिससे इसकी व्यवहार्यता, उपयोग में सरलता और फील्ड स्तर पर प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके.
उत्तराखंड वन मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी इस परियोजना की शुरुआत से ही WWF टीम के साथ समन्वय में जुड़े हुए हैं. पायलट टेस्टिंग के दौरान अधिकारियों और फील्ड स्टाफ से प्राप्त फीडबैक को विधिवत दर्ज किया गया. जिसे एप्लिकेशन को और अधिक प्रभावी व कुशल बनाने में शामिल किया जाएगा.
डॉ. साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने कहा पूरे उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर विभाग और राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने बताया फायर वॉचर की तैनाती, सुरक्षा कवच, बीमा और स्टाफ डिप्लॉयमेंट जैसे कई प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. अब तकनीक के माध्यम से वनाग्नि की त्वरित सूचना और प्रभावी रिस्पॉन्स सिस्टम विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में WWF-India द्वारा विकसित एक फायर अलर्ट डैशबोर्ड का भी रामनगर में प्रस्तुतीकरण किया गया. जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और पश्चिमी वृत्त के अधिकारी शामिल हुए.
निदेशक ने बताया डैशबोर्ड में आवश्यक सुधारों को लेकर सुझाव दिए गए हैं. उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में यह प्रणाली पूरी तरह तैयार हो जाएगी. जिससे फॉरेस्ट फायर अलर्ट, सूचना आदान-प्रदान और त्वरित प्रतिक्रिया में बड़ी मदद मिलेगी. वहीं WWF-India की प्रतिनिधि मनन्या सराठे ने बताया कि यह कम्पनसेशन मोबाइल एप्लीकेशन मानव-वन्यजीव संघर्ष और आग से जुड़ी शिकायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है, ताकि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल, व्यवस्थित और समयबद्ध बन सके. यह पहल भविष्य में वन प्रबंधन और संघर्ष नियंत्रण के लिए एक बड़ा तकनीकी समाधान साबित हो सकती है.
पढे़ं- कॉर्बेट ढेला रेस्क्यू सेंटर की बढ़ी क्षमता, 10 नए बाड़ों और अत्याधुनिक लैब का हुआ शुभारंभ
पढे़ं- कॉर्बेट प्रशासन ने साइलेंट जोन में की सख्ती, तेज साउंड में गाना बजाना पड़ सकता है भारी