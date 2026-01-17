वन मेला सज्जनगढ़: खराड़ी बोले, 'सरकार की मंशा, समाज को फिर से प्राकृतिक जीवन पद्धति की ओर लौटाया जाए'
सज्जनगढ़ में दो दिवसीय वन मेले का शुभारंभ जनजातीय आजीविका और प्रकृति संरक्षण को मिला नया आयाम
Published : January 17, 2026 at 6:53 PM IST
उदयपुर: वन उत्पादों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा सज्जनगढ़ में आयोजित दो दिवसीय वन मेले का शुभारंभ शनिवार को जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने फीता काटकर किया. वन मेला सज्जनगढ़ में जिले और आसपास के क्षेत्रों से आए उत्पादकों द्वारा वन आधारित उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई. इसमें शहद, महुआ, जड़ी-बूटियां, बांस उत्पाद, पारंपरिक औषधियां और हस्तशिल्प प्रमुख हैं.
'वन उपज से आजीविका के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी': मंत्री खराड़ी ने कहा कि प्राचीन काल में लोग दीर्घायु जीवन के लिए वन औषधियों और प्राकृतिक जीवनशैली पर निर्भर थे, लेकिन आज रासायनिक दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है. सरकार की मंशा है कि समाज को पुन वेदों और प्राकृतिक जीवन पद्धति की ओर लौटाया जाए. वन उपज से लोगों को आजीविका के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि जहां वनवासी हैं, वहां वन भी सुरक्षित हैं. महुआ, शहद और अन्य उपज से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है. उन्होंने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
मेले में 50 से अधिक स्टॉल्स: लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने कहा कि ग्रामीण समुदाय वनों के महत्व को भली-भांति समझते हैं और अन्य देशों की अच्छी प्रथाओं को अपनाकर बांस जैसे संसाधनों से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुनील छिद्री ने बताया कि मेले में 50 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं और उदयपुर क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए की वन उपज की बिक्री होती है, जिसका सीधा लाभ आदिवासी समुदाय को मिलता है. मेले में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, विश्व प्रकृति निधि सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा वन एवं वन्यजीव संरक्षण पर आधारित स्टॉल्स भी लगाए गए हैं.